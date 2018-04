Davis Okoye (Dwayne Johnson) è stato un soldato, poi un cacciatore di bracconieri. In una delle sue ronde contro questi brutali esseri umani ha trovato George, un gorilla albino e lo ha salvato. Ora fa il primatologo in una riserva naturale, si occupa anima e corpo dei primati, comunicando con loro attraverso il linguaggio dei segni.



Nel frattempo in una base spaziale, una potente società, dalla dubbia morale, sta perfezionando esperimenti genetici. Un incidente mette a rischio l’intera operazione. Una scienziata mette in salvo i campioni con il dna modificato, ma un’esplosione li fa precipitare come una meteora sulla terra.

Il problema è che finiscono dentro la riserva; accidentalmente George viene in contatto con una provetta di questo pericoloso patogeno: un esperimento biogenetico che ha risultati catastrofici, e che non solo fa aumentare le dimensioni, la forza e l’aggressività degli animali che vi sono stati sottoposti, ma li trasforma in modo imprevedibile quando entrano in contatto con il DNA di altre specie

Il gorilla albino inizia a crescere a dismisura, sviluppando in proporzione la sua forza. Disorientato non riesce a capire cosa e perché tutto questo sta capitando a lui. Lentamente quello che resta di George svanisce, i suoi sentimenti cedono il passo a un’anima distruttrice. Davis, con l’aiuto di una genetista che non gode di buona fama, Kate Caldwell (Naomie Harris), cerca di contenere la situazione, provando a mettere al sicuro George.

I problemi non vengono mai da soli, altri due animali vengono contagiati e un’intera rischia di essere rasa al suolo da queste furie. L’esercito non ha armi sufficientemente potenti e intende evacuare e poi bombardare senza pietà la città. Per fortuna con modi cowboy poco ortodossi dalla parte del primate e della genetista si schiera un agente governativo (Jeffrey Dean Morgan).

Rampage è la terza collaborazione tra Johnson il regista Peyton e i due produttori Flynn e Garcia. Basato sull’omonimo videogioco, uscito nel 1986, è un disaster movie divertente per essere sopra le righe e ambientato in scenari terrificanti e esagerati dove non manca uno humour disinvolto. Johnson ha la capacità di trasformarsi in quasi ogni tipo di personaggio, a patto che sia muscoloso e debba salvare qualcuno o qualcosa. Morgan è l’attore adatto a mangiarsi la scena quando si tratta di ruoli carismatici e beffardi.