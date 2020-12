Brahms e Bruckner in due CD inediti e un abbonamento a opvlive.it: una elegante confezione regalo per far felici appassionati e neofiti, e sostenere l’OPV a soli 10€

In attesa di ritornare a far musica dal vivo, l’Orchestra di Padova e del Veneto si prepara al Natale proponendo a tutti gli appassionati e amanti della musica un esclusivo cofanetto. Sul sito www.opvorchestra.it è infatti disponibile una elegante confezione regalo con un biglietto di auguri da personalizzare, contenente due CD inediti con la Quarta Sinfonia di Bruckner e la Terza Sinfonia di Brahms dirette da Marco Angius, e un abbonamento gratuito alla piattaforma digitale www.opvlive.it per ascoltare più di 50 concerti dalle ultime Stagioni dell’OPV, fino al 31 marzo del prossimo anno.

I cofanetti possono essere acquistati sullo shop online di OPVLIVE al costo di 10€ ciascuno. Al momento dell’acquisto sarà possibile scegliere il ritiro presso la sede dell’Ufficio Turismo IAT di Padova o la spedizione direttamente a casa. Con un semplice click sarà così possibile dedicare ai propri cari un regalo esclusivo con tutta la comodità degli acquisti online, sostenendo al tempo stesso l’Orchestra in un momento di particolare difficoltà.

La nuova piattaforma digitale www.opvlive.it ospita le registrazioni dei principali concerti dell’Orchestra e rappresenta già un punto di riferimento online per appassionati e neofiti. Dagli Scherzi delle Sinfonie di Beethoven di Tempi e Tempeste diretti da Marco Angius al celebre Stabat Mater di Pergolesi con Roberto Loreggian, dal pirotecnico concerto monografico dedicato all’Operetta di Offenbach, con la bellissima voce del soprano francese Jodie Devos, al Concerto per pianoforte di Schumann interpretato da David Fray, e poi l’Incompiuta di Schubert, l’imponente Sinfonia Resurrezione di Mahler, la Riforma di Mendelssohn e tanto altro ancora potrà essere ascoltato senza limiti, comodamente da casa, grazie al nuovo cofanetto natalizio contenente un codice promo che consentirà l’accesso gratuito al portale fino al 31 marzo 2021.

I cofanetti regalo possono essere ritirati presso lo IAT di Galleria Pedrocchi dal 4 al 23 dicembre, dal lunedì al sabato in orario 9-18; la domenica in orario 10-16. In alternativa è possibile richiedere la spedizione (Poste Italiane, spedizione ordinaria) all’indirizzo specificato in fase di registrazione con un contributo spese postali di 4 € (solo per ordini ricevuti entro e non oltre il 13 dicembre).