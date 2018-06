Tra le iniziative dell’Art Night veneziana, il concerto “Ricercari. Nuova musica per organo ed elettronica per la Basilica di San Giorgio Maggiore” risalta per qualità e profondità della proposta culturale.

Alle 20.30 presso la Basilica di San Giorgio Maggiore sarà possibile ascoltare alcune opere della Scuola Organistica Veneziana del tardo Rinascimento, più precisamente di Andrea e Giovanni Gabrieli e Girolamo Frescobaldi, poste in dialogo con cinque nuove composizioni per organo ed elettronica appositamente scritte dai compositori L. Boldrin (Venezia), F. Costanza (Venezia), M. Del Prete (Venezia), A. Gutiérrez (Messico) e A. McCartney (Irlanda), eseguite in prima assoluta esattamente sullo strumento e nello spazio per i quali sono state pensate. Un progetto dal respiro internazionale, a giudicare dalla provenienza dei musicisti coinvolti, che per l’occasione hanno eletto Venezia quale punto di incontro nello spirito più profondo del termine “Ricercare”. Si alternano così all’organo Marija Jovanovic e Gilberto Scordari, con Davide Galiardi alla regia del suono, mentre l’introduzione al concerto è a cura di Roberta Reeder, direttore artistico dell’Associazione Culturale Musica Venezia che sostiene il progetto.

Per coloro che accederanno all’isola con un po’ di anticipo, dopo la celebrazione del Vespro in canto gregoriano (dalle ore 19.00 alle ore 19.30) e fino alle ore 23.00, sarà possibile accedere al Campanile per ammirare la magnifica veduta notturna sulla città. Un modo diverso per appagare sia sensi che lo spirito nel cuore di Venezia.

Sabato 23 giugno 2018 ore 20.30

Basilica di San Giorgio Maggiore

Ingresso libero