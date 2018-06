Tra tutti gli appuntamenti della stagione musicale in corso del Teatro La Fenice, la prima rappresentazione italiana di Richard III di Giorgio Battistelli rappresenta senza ombra di dubbio l’operazione culturale più interessante. Tant’è che il regista Robert Carsen, già autore della memorabile Traviata di Verdi per il palcoscenico veneziano, è sbarcato in città dopo una lunga assenza a monitorarne le prove.

Dopo la prima italiana de Il medico dei pazzi al Teatro Malibran, torna così a Venezia il compositore che ha saputo valorizzare felicemente il teatro musicale con più di trenta titoli al suo attivo, protagonista dell’ultima edizione delle Lezioni di Suono a Padova oltre ad apparire sulla scena inglese con la sua ultima opera Wake.

Richard III è proposto nell’allestimento dell’ Opera Vlaanderen di Anversa con le scene e i costumi di Radu Boruzescu e il light design curato direttamente dal regista con Peter Van Praet, mentre Tito Ceccherini guiderà l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice a partire da venerdì 29 giugno per le quattro repliche successive, con una diretta su Rai Radio3 per la recita di martedì 3 luglio.

Benché aderente al testo di testo di William Shakespeare, grazie al libretto di Ian Burton, l’opera di Giorgio Battistelli assume caratteristiche insieme drammatiche e ironiche. Assetato di potere al punto da annientare la sua stessa famiglia, nella visione del compositore Richard III dialoga con tutti i personaggi, orchestra compresa, dando sfoggio di una personalità multipla, capricciosa, probabilmente insicura ma spietatamente crudele. Come testimoniano alcune immagini delle prove in corso, all’interno dell’azione il coro è impegnato in ruoli diversi, talvolta partecipe, a tratti invece relegato al ruolo di commento della vicenda, in diretta connessione alla tragedia greca.

Cast

Richard III: Gidon Saks

Duchess of York: Sara Fulgoni

Clarence e Tyrrel: Christopher Lemmings

Lady Anne: Annalena Persson

Queen Elisabeth: Christina Daletska

Buckingham: Urban Malmberg

Richmond: Paolo Antognetti

Edward IV: Philip Sheffield

Hastings: Simon Schnorr

Lovell: Zachary Altman

Catesby/Rivers: Till von Orlowsky

Ratcliffe/Brackenburry: Szymon Chojnacki

1st Murderer/Archibishop: Matteo Ferrara

II Murderer/Mayor: Francesco Milanese

Prince Edward: Jonathan De Ceuster

Direttore: Tito Ceccherini

Regia: Robert Carsen

Assistente regia: Frans Willem de Haas

Scene e Costumi: Radu & Miruna Boruzescu

Light designer: Robert Carsen e Peter Van Praet

Drammaturgo: Ian Burton

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice

maestro del Coro: Claudio Marino Moretti

produzione originale di Opera Vlaanderen, Antwerp/Gent

prima rappresentazione italiana

allestimento Fondazione Teatro La Fenice

sopratitoli in italiano e in inglese

Recite

venerdì 29 giugno 2018 ore 19.00 turno

domenica 1 luglio ore 15.30 turno B

martedì 3 luglio ore 19.00 turno D

giovedì 5 luglio ore 19.00 turno E

sabato 7 luglio 2018 ore 15.30 turno C