Riprendersi – 24 ore di amore per il Cinema e per la Sala

Chi ha visto Empire of light di Sam Mendes ricorderà la scena finale in cui Hilary-Olivia Colman guarda un film seduta al centro della sala cinematografica: un momento che chi ama il cinema può comprendere fino in fondo. Perché la magia del cinema è una sola: quella della sala.

Dal 31 marzo al 1 aprile al Cinema Centrale Arthouse di Torino per gli appassionati di cinema c’e’ Riprendersi – 24 ore di more per il Cinema e per la Sala.

Una giornata per recuperare – almeno un po’ – di quello che ci siamo persi negli ultimi anni: l’appuntamento è dalle 19 di venerdì 31 marzo alle 19 di sabato 1° aprile al Cinema Centrale Arthouse. Riprendersi significa una serie di proiezioni interamente dedicate al cinema sul cinema e accompagnate da incontri e dibattiti a tema e sullo stato della settima arte.

Ideata dall’Agenda del cinema a Torino e curata insieme con AIACE Nazionale, Centro Nazionale del Cortometraggio, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Gruppo Regione Piemonte e Valle d’Aosta) e Slow Cinema, l’iniziativa è un invito a riaccendere, in un clima festoso e informale, una passione a tutto tondo, attraverso lungometraggi, cortometraggi, documentari, spezzoni di film che raccontano il cinema in tanti modi diversi. È anche – almeno in quest’edizione-pilota – un invito a riprendersi gioiosamente la sala, a scuotersi dal torpore della visione domestica e a ritrovare il gusto di quella sociale davanti a un grande schermo, a risperimentare la magia di sedersi insieme agli altri al buio e attendere che il fascio di luce illumini la parete di fronte, a tornare a parlare e – perché no – anche a dibattere di cinema, ad analizzare la sua situazione attuale, a capire che cosa si può fare (e si può chiedere che venga fatto) perché la crisi che l’ha colpito venga superata.

Qui il programma completo delle 24 ore

Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti e a tutte le proiezioni tranne che all’anteprima del film Vera (venerdì 31 marzo, ore 19.30; biglietto € 5)

Info e programma: www.agendacinematorino.it/riprendersi, www.facebook.com/riprendersicinema; Cinema Centrale Arthouse, via Carlo Alberto 27, Torino; tel. 011 540110