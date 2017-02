Rita Kernn-Larsen. Dipinti surrealisti alla Guggenheim di Venezia

VENEZIA – La Fondazione Guggenheim di Venezia presenta Rita Kernn-Larsen pittrice surrealista danese che ha conosciuto Peggy Guggenheim e ha partecipato alla Biennale Arte di Venezia.

La sua opera è fedele al Manifesto Surrealista di André Breton, lavorando molto sui paradossi, conscio e inconscio, sogno e realà.

Nel suo Autoritratto, Self-Portrait, Know Thyself 1937, esposto in mostra troviamo tutti questi elementi, in una situazione surreale dipinge se stessa, il suo naso, la sua bocca, elementi reali in una situazione surreale, lei dentro uno specchio, una dimensione affascinante e magica.

Ha conosciuto Picasso e ha tratto ispirazione da Duchamp ed Ernst, ma anche dal romanzo di Lewis Carroll Alice nel Paese delle Meraviglie.

Pur amando profondamente l’ideologia surrealista non è stato facile per lei affermarsi, non tanto perché donna, quanto piuttosto perché artista surrealista. La mostra alla Fondazione Guggenheim di Venezia riassume tutta la sua opera e la sia arte.