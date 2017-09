“Robert Capa in Italia” prorogata fino al 26 novembre

È stata prorogata per due mesi, fino al 26 novembre, la mostra Robert Capa in Italia al museo Aim – Alinari Image Museum di Trieste, nel Bastione Fiorito del Castello di San Giusto.

La mostra racconta il lavoro del maestro del fotogiornalismo ungherese Rober Capa, presentando una selezione di 35 fotografie originali incorniciate e oltre 100 immagini consultabili digitalmente negli spazi multimediali del museo. Le foto sono state realizzate nel biennio 1943-1944 e raccontano lo sbarco degli Alleati in Italia con una selezione di fotografie provenienti dalla serie Robert Capa Master Selection III conservata a Budapest e acquisita dal Museo Nazionale Ungherese tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009.

Del conflitto in Italia, che Capa seguì come corrispondente di guerra ritraendo la vita dei soldati e dei civili dallo sbarco in Sicilia fino ad Anzio, l’autore racconta la resa di Palermo, la distruzione della posta centrale di Napoli a causa di una bomba ad orologeria, il funerale delle piccole vittime delle Quattro Giornate di Napoli, la fuga dalle montagne vicino a Montecassino, l’ingresso dei soldati alleati a Monreale, sempre con grande empatia e immediatezza, documentando gli impatti del conflitto sulla vita quotidiana.

Ma negli schermi multimediali, la mostra offre non solo il lavoro di fotoreportage in Italia: ci sono infatti anche i celeberrimi scatti dello sbarco in Normandia, la Berlino distrutta, l’Inghilterra durante i bombardamenti, le battaglie in Africa, la sofferenza dell’Europa dentro e fuori i campi di battaglia durante la seconda guerra mondiale. Le postazioni digitali guidano il visitatore nella contestualizzazione del lavoro di Capa e della storia di quegli anni, anche grazie a visori 3d e a ingrandimenti delle fotografie su una parete intera, ad alta definizione.

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.00.

Info: www.alinari.it