Sul palco del Teatro Goldoni di Venezia va in scena, da giovedì 14 a domenica 17 marzo, la compagnia Stivalaccio Teatro con “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco”, secondo capitolo della “Trilogia dei Commedianti”. La produzione del Teatro Stabile del Veneto con l’autore della regia e attore Marco Zoppello, assieme agli altri protagonisti Anna De Franceschi e Michele Mori, danno vita alle passioni dell’uomo, alla gelosia otelliana e ai pregiudizi da “mercante”, frutto della penna di W.Shakespeare. Il progetto nasce nel 2013, quando Zoppello decide di raccontare la storia di due comici realmente esistiti nel XXVI secolo, il fiorentino Girolamo Salimbeni e il padovano Giulio Pasquati. In seguito al successo del primo capitolo della saga, “Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte”, basato su un fatto realmente accaduto ai due comici dell’arte, nasce “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco”, in cui i due si trovano a dover recitare la tragedia più famosa di Shakespeare. Il Principe deve assistere all’intera rappresentazione, durante cui gli attori interagiscono di continuo con il pubblico e soddisfatto, al termine, decide di averli con sé alla corte di Parigi. Lo spettacolo è ambientato a Venezia nel 1574, quando la città freme per l’arrivo di Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia. Per tal occasione, Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni hanno solo due ore di tempo per portare in scena la tragedia shakesperiana ma “dove trovare la Giulietta giusta, casta e pura, da far ammirare al principe Enrico?”. Compare così nel campiello la poetessa e cortigiana Veronica Franco, disposta a immedesimarsi nel ruolo: “si assiste dunque a una prova aperta, alla maniera dei comici del Sogno di una notte di mezza estate, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.”

Aperitivo con gli interpreti:

venerdì 15 marzo- ore 17.30

T Fondaco dei Tedeschu, sala Event Pavilion

conduce Piermario Vescovo

Le date e gli orari:

-giovedì 14 marzo ore 20.30

-venerdì 15 marzo ore 20.30

-sabato 16 marzo ore 19.00

-domenica 17 marzo ore 16.00

durata 1h e 30 minuti senza intervallo

Ulteriori informazioni:

teatrostabileveneto.it