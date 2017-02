Romeo e Giulietta in scena a Palazzo Grimani

Da giovedì 23 a martedì 28 febbraio alle 19,30, nell’ambito dell’edizione 2017 del Carnevale di Venezia, il Teatro Stabile del Veneto, in collaborazione con Ve.La Spa e il Polo Museale del Veneto, porta in scena l’amore immortale di Romeo e Giulietta, spettacolo itinerante prodotto per il 400° anniversario della morte di William Shakespeare (1516-2016) con la regia di Paolo Valerio che ora viene presentato nella splendida ambientazione di Palazzo Grimani (Castello 4858).

Venezia, luogo importante dell’immaginario shakespeariano, e, in particolare le stanze di uno dei suoi più bei palazzi storici, il rinascimentale Palazzo Grimani, ogni giorno dal 23 al 28 febbraio alle 19.30 faranno da cornice alla tragedia più famosa al mondo, in una dinamica e vivace partitura di parole e situazioni. Saranno interpreti Filippo Bedeschi, Riccardo Maschi nei panni di Romeo, Letizia Bravi e Katia Mirabella in quelli di Giulietta: il ruolo di Mercuzio è affidato a Alessandro Dinuzzi, Enzo Forleo. I costumi sono di Chiara Defant la regia è di Paolo Valerio.

Allo spettacolo sono ammesse al massimo 60 persone

Biglietto: intero 12 euro, ridotto 8 euro (under 26 e abbonati alla Stagione di Prosa)



Biglietti in vendita dal 16 febbraio alla Biglietteria del Teatro Goldoni di Venezia e nei giorni di spettacolo dalle 18.30 a Palazzo Grimani.

Biglietteria Teatro Goldoni

Tel 041.2402014

Info.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it

lunedì > sabato 10.00/13.00 – 15.00/18.30