Sono circa vent’anni che Orhan Sahin ha lasciato la sua Istanbul per trasferirsi a Londra dove è diventato uno scrittore di successo. Un evento tragico lo ha allontanato dalle sue radici e lo ha cambiato. Torna in Turchia, su invito di un caro amico, Deniz Soysal, famoso regista cinematografico, che sta ultimando il suo primo romanzo, una storia molto personale. Deniz ha chiesto aiuto a Orhan come editor. Accolto dalla famiglia di Deniz, nella loro grande e bella casa che si affaccia sul Bosforo, Orhan inizia a conoscere di persona i personaggi del romanzo dell’amico regista e, in un certo modo, resta intrappolato dentro le bozze del romanzo.

Come il protagonista, anche Ferzan Ozpetek torna a girare in Turchia vent’anni dopo il successo de Il bagno turco. E per il suo undicesimo film sceglie di intraprendere questo nuovo viaggio ispirandosi molto ampiamente, quasi stravolgendo l’omonimo romanzo edito da Mondadori, uscito nel 2013.

Chi guarda troppo il passato non vede il presente è il leitmotiv di Rosso Istanbul. C’è tanto del cinema di Ozpetek, la struggente fotografia, le tavole imbandite, famigliari dalla lingua tagliente, il cambiamento e la passione, l’analisi sulle conseguenze imprevedibili del dolore. Rosso Istanbul è forse l’opera più emotiva del regista, intima nel senso di personale e forse per questo rimane troppo privata e al tempo stesso straniante. Non è indecifrabile o inspiegabile quanto Cuore Sacro, ma a un certo punto qualcosa nella ricerca ambiziosa di sentimenti autentici, nel bisogno di rigenerarsi attraverso la consapevolezza di sé stessi, si inceppa. Sarà l’antipatia suscitata da certi personaggi (Tuba Büyüküstün nel ruolo di Neval, amica di Deniz, ha una parte veramente insopportabile e non è la sola), sarà il confronto con le proprie radici, ma Rosso Istanbul si perde per strada, forse non sapendo più cosa cercare, e non sa più riportare lo spettatore a un discorso quanto meno finito.