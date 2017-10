Sabato 4 novembre, ore 18.00 – Auditorium Parco della Musica

alla 12. Festa del Cinema di Roma avrà luogo la presentazione della pellicola restaurata in 4k!

La Unidis Jolly Film – in collaborazione con Cineteca di Bologna, Istituto Luce-Cinecittà e Rai Cinema – presenta il restauro di Sacco e Vanzetti, il capolavoro diretto nel 1971 da Giuliano Montaldo interpretato indimenticabilmente da Gian Maria Volontè e Riccardo Cucciolla (premiato a Cannes come miglior interprete), che torna sugli schermi in una versione restaurata in 4K a 90 anni dall’esecuzione dei due anarchici italiani, avvenuta il 23 agosto 1927, e a 50 anni dalla loro riabilitazione giudiziaria, quando ogni onta sulla loro memoria venne cancellata per decreto.

Il film restaurato verrà presentato il 4 novembre alle ore 18:00 nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, durante una serata di gala alla presenza del regista Giuliano Montaldo e del Maestro Ennio Morricone, autore, insieme alla cantante Joan Baez, della famosa colonna sonora del film che include il brano-inno “Here’s to You”.

Prima della proiezione della pellicola restaurata, Amnesty International, partner del progetto, descriverà il proprio impegno per l’abolizione della pena di morte nel mondo, a partire dall’adozione della Dichiarazione di Stoccolma, il primo manifesto abolizionista internazionale, emanato nel 1977.

E in un vero progetto multimediale, che a partire dal film di Montaldo porta avanti un discorso creativo contro la pena di morte, da domani giovedì 26 ottobre, dalle 17.30, a Cinecittà presso il Teatro 1 aprirà la Mostra “Sacco e Vanzetti – Novanta/Quaranta”, in cui saranno esposte numerose, magnifiche foto di scena del film, scattate da Enrico Appetito, in un allestimento a cura dell’Archivio Storico Fotografico Enrico Appetito in collaborazione con Istituto Luce-Cinecittà,ETICAARTE e Amnesty International – sezione italiana. La mostra sarà aperta dal 26 ottobre al 6 novembre.

L’inaugurazione a inviti si terrà oggi, Mercoledì 25. A seguire, alle 19.00 presso la Sala Fellini di Cinecittà sarà proiettato il film documentario “La morte legale: Giuliano Montaldo racconta la genesi del film Sacco e Vanzetti” di Silvia Giulietti e Giotto Barbieri prodotto da iFrame e Archivio Enrico Appetito, che sarà proposto prossimamente alle scuole in uno speciale progetto didattico.

Durante la mostra sarà possibile conoscere, oltre a quella di Sacco e Vanzetti, altre storie di ingiustizia, di persone condannate a morte oggi che Amnesty International difende ogni giorno, oltre a fare pressione sulle istituzioni e sensibilizzare l’opinione pubblica per abolire la pena capitale nella minoranza di paesi che ancora vi ricorre.