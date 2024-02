Sanremo 2024: gli ascolti e la classifica della seconda serata. Ospiti, abbinamenti e ordine di uscita di giovedì 8 febbraio

Qualcuno sui social ha scritto che Amadeus ha deciso di umiliare i cantanti in gara invitando come co-conduttori prima Mengoni e poi Giorgia, che ci hanno deliziato con due medley spettacolari (ieri sera 8:09 minuti di bellezza). Come dargli torto…Ma, stando ai risultati della top 5 della seconda serata, i parametri del televoto (e quindi delle radio?) sono molto diversi e il bel canto non è più così apprezzato dal nuovo, giovane pubblico del festival. Primo posto per Geolier, seguito da Irama e Annalisa. Chiudono la top 5 Loredana Bertè e Mahmood.

Un’altra serata che premia gli ascolti: toccati ieri sera gli 11 milioni di telespettatori (audience media tra big e small screen LIVE + VOD) con uno share del 60,1%, nonostante il siparietto trash con John Travolta. “Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia”, ha ironizzato Fiorello.

Stasera la co-conduttrice sarà la spumeggiante, comica siciliana, Teresa Mannino. Sul palco, il Coro dell’Arena di Verona eseguirà il Va’ Pensiero, tratto dal Nabucco di Verdi. Tra gli ospiti Eros Ramazzotti, Russel Crowe, che si esibirà nelle insolite vesti di cantante, Sabrina Ferilli, Edoardo Leo, Gianni Morandi. Momento importante dedicato alle morti sul lavoro con Paolo Jannacci e lo scrittore Stefano Massini. Sul palco Suzuki Paola e Chiara.

Ecco gli abbinamenti cantanti / presentatori di stasera, in ordine di apparizione:

IL TRE presentato da LOREDANA BERTÉ MANINNI presentato da ALFA BNKR 44 presentati da FRED DE PALMA SANTI FRANCESI presentati da CLARA MR RAIN presentato da IL VOLO ROSE VILLAIN presentata da GAZZELLE ALESSANDRA AMOROSO presentata da DARGEN D’AMICO RICCHI E POVERI presentati da BIG MAMA ANGELINA MANGO presentata da IRAMA DIODATO presentato da THE KOLORS GHALI presentato da MAHMOOD NEGRAMARO presentati da EMMA FIORELLA MANNOIA presentata da ANNALISA SANGIOVANNI presentato da RENGA-NEK LA SAD presentati da GIOLIER

Stasera Amadeus si farà portavoce anche delle istanze degli agricoltori. Nell’impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco il conduttore leggerà un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste che provengono dal mondo agricolo. Chiusura della serata prevista all’1.30.