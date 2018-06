Senigallia diventa “Città della Fotografia”

Dopo tanto lavoro, mostre organizzate e riscontri positivi, finalmente Senigallia è stata ufficializzata dall’Assemblea regionale delle Marche come “Città della Fotografia”, un titolo che le spetta di merito considerando la forza e l’interesse del Comune nei confronti di questa arte nata in secoli recenti.

Attualmente è visitabile la mostra “Robert Doisneau: le Temps Retrouvé” fino al 2 settembre negli spazi di Palazzo del Duca, un evento di portata internazionale che vede protagonista il celebre fotografo del bacio rubato, ormai divenuto un simbolo in tutto il mondo. Inaugurata lo scorso 29 marzo, l’esposizione ha già registrato alti numeri e ancora di più se ne prevedono con l’arrivo dell’estate, quando la mole di turisti aumenta considerevolmente. Ma non sono solo gli stranieri e gli italiani da fuori regione a raggiungere la cittadina balneare da maggio a settembre: Senigallia è infatti il punto di riferimento per giovani, famiglie e adulti provenienti da tutte le Marche, con le sue mille iniziative estive dedicate alla musica, alla cultura, all’enogastronomia e ovviamente anche alla fotografia.

“La Regione riconosce la fotografia quale strumento di comunicazione visiva e forma d’arte rappresentativa dell’ingegno e della produzione artistica e culturale che le Marche hanno conseguito a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, elevando a sua massima espressione artisti come Giuseppe Cavalli, Mario Giacomelli e la Scuola del Misa”. Queste le parole del Sindaco Maurizio Mangialardi, che molto si è prodigato per raggiungere questo risultato.

Poco tempo fa una grande retrospettiva è stata dedicata proprio a Mario Giacomelli, genio della fotografia che vede i suoi natali niente meno che a Senigallia, dove tuttora è custodito l’archivio delle sue opere. Ora, invece, in contemporanea con Doisneau si dà spazio alla pittura, nello specifico a quella del Correggio con la Sant’Agata Ritrovata esposta nelle bellissime sale di Palazzetto Baviera.

Ma non basta. In questi giorni Senigallia è anche diventata un importante set televisivo che permette di dare visibilità a luoghi meravigliosi come la Rotonda. Sono infatti ospiti in città la troupe e gli attori del film Rai “I nostri Figli”, diretto da Andrea Porporati e interpretato da Vanessa Incontrada insieme a Giorgio Pasotti. Prodotto da 11 marzo Film e Rai Fiction, con il supporto di Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura, andrà in onda su Rai Uno a novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

