“Side Job” di Hiroki Ryuichi

Basato sull’omonimo romanzo dalla penna dello stesso regista pubblicato nel 2015, Side Job (2017) – in originale Kanojo no jinsei machigai ja nai – di Hiroki Ryuichi presenta, accanto ai temi che lo hanno incoronato maestro del pinku, una niente affatto scontata riflessione sulla terra d’origine e sull’impatto del disastro nucleare di sette anni fa sulla coscienza collettiva del popolo giapponese.

Allorché lo tsunami si abbatté su Fukushima non furono solo le case e le coltivazioni a venire spazzate via, ma anche le vite di coloro che lì avevano provato a costruire un futuro. Miyuki – Kumi Takiuchi – quel giorno perdette la madre e benché abbia ricevuto l’indennizzo che le spettava ora è costretta ad arrotondare con prestazioni sessuali nella capitale. Nel mentre il marito Osamu – Ken Mitsuishi – sperpera tempo e averi al pachinko, e una vecchia fiamma, tale Yamamoto – Atsushi Shinohara –, è tornata ad ardere.

Diversamente da quanto visto nei numerosi prodotti culturali riguardanti il terremoto del Tohoku del 2011 – che ha dato impulso a una vera e propria rinascita della cosiddetta «letteratura della catastrofe» –, il film di Ryuichi si segnala per il suo prendere la questione alla larga piuttosto che di petto. Dopo il primo campo lungo d’ambientazione, che mostra una squadra di decontaminazione emergere dalla nebbia, Fukushima sembra infatti scomparire nella medesima foschia: sua manifestazione più tangibile è proprio l’assenza. Assenza di un impiego per Osamu e gli altri agricoltori, di una famiglia per molti altri, di un’anima per tutti. E chi ogni giorno deve cercare di rimediare agli effetti della tragedia, come il povero funzionario locale incaricato delle relazioni con il pubblico, sa che non c’è nulla da fare se non aspettare. Fukushima diventa insomma una sorta di seconda, ineffabile Hiroshima.

Senza rinunciare alla sua cifra stilistica e dimostrandosi ancora in grado di interpretare la psiche femminile con acuta sensibilità, Ryuichi ci conduce dunque in quel territorio surrogato della waste land natia che è Tokyo, dove Miyuki trova sì una nuova identità, ma che disprezza. Fukushima non scompare del tutto: è quella parola scambiata per far conversazione alla stazione degli autobus che incredibilmente ritorna e impedisce di dimenticare. Nello stesso senso possiamo intendere l’impiego della cinepresa, una presenza mai ingombrante ma comunque indagatrice e inquisitoria, un terzo occhio che rimanda a un’istanza altra, come la macchina a spalla che coi suoi sobbalzi segue Miyuki mentre cammina per le strade e ridefinisce gli spazi in cui si reca, o ancora le inquadrature fisse in interni, che sottintendono il permanere di qualcosa che non è stato detto.

Certo la confessione di Miyuki si fa attendere ma arriva, guarda caso attraverso il sesso, lo strumento che avrebbe dovuto permetterle di emanciparsi: non si tratta però di uno dei rapporti nelle stanze d’albergo girate con la consueta maestria erotica, ma di un atto mancato in cui la protagonista non riesce a ricambiare la passione dell’ex. A confermare il carattere precario di questa messinscena, le ultime, fatidiche immagini di repertorio che chiudono il film. Come il suo personaggio, Ryuichi cede e ci mostra quello che per tutta la durata abbiamo cercato di ignorare, anche se ciò non costituisce un rimprovero, come ci ricorda il titolo – letteralmente, «la sua vita non è un errore». Peccato soltanto per la gestione non ottimale della materia narrativa, le cui difficoltà di adattamento per il grande schermo sono evidenti.