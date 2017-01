Il nuovo singolo di Ligabue “È venerdì, non mi rompete i coglioni”

Dal 20 gennaio sarà in radio È VENERDÌ, NON MI ROMPETE I COGLIONI, terzo singolo estratto da MADE IN ITALY, undicesimo disco di inediti di Luciano Ligabue, ventesimo album della sua carriera, da oggi disponibile anche su tutte le piattaforme streaming.

Nelle parole del nuovo singolo di Ligabue si narra la storia di un venerdì, “solito” ma speciale, di Riko, il protagonista dell’album “Made in Italy”.

«C’è un detto, Quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas, per Riko è altrettanto – afferma Ligabue – quello che succede il venerdì, resta nei suoi venerdì. E in casa lo dice anche a chiare lettere, lo reclama: E’ venerdì, non mi rompete i coglioni».

Prodotto da Luciano Luisi, con musiche, testi e arrangiamenti di Luciano Ligabue, MADE IN ITALY (Zoo Aperto/Warner Music) ha conquistato il triplo platino (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia) ed è ancora al vertice della classifica dei dischi più venduti della settimana TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK Italia (diffusa da FIMI). Il disco è stato anticipato in radio dal primo singolo, certificato oro da FIMI/GfK Italia, G COME GIUNGLA e dal secondo singolo MADE IN ITALY.

Ligabue sarà protagonista nei palasport di tutta Italia per presentare i brani contenuti nel nuovo album, oltre ai suoi grandi successi.

Con 300.000 biglietti venduti, queste le date attualmente confermate del “MADE IN ITALY – PALASPORT 2017”:

3, 4, 6, 7 e 10 febbraio al PalaLottomatica di Roma

al PalaLottomatica di 14, 15 e 17 febbraio al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

al Pal’Art Hotel di (CT) 20 e 21 febbraio al Palasport di Reggio Calabria

al Palasport di 23, 24 e 25 febbraio al PalaFlorio di Bari

al PalaFlorio di 27 e 28 febbraio al PalaSele di Eboli

al PalaSele di 3 e 4 marzo al PalaMaggiò di Caserta

al PalaMaggiò di 6 e 7 marzo al PalaEvangelisti di Perugia

al PalaEvangelisti di 10 e 11 marzo al Modigliani Forum di Livorno

al Modigliani Forum di 13 e 14 marzo al Mediolanum Forum (Assago) di Milano

al Mediolanum Forum (Assago) di 17 e 18 marzo al Palarubini Alma Arena di Trieste

al Palarubini Alma Arena di 20 marzo all’Adriatic Arena di Pesaro

all’Adriatic Arena di 22 e 23 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze

al Nelson Mandela Forum di 25 e 26 marzo al 105 Stadium di Genova

al 105 Stadium di 28 e 29 marzo al Pala Alpitour di Torino

al Pala Alpitour di 1 e 2 aprile alla Fiera di Brescia

alla Fiera di 4 e 5 aprile al Mediolanum Forum (Assago) di Milano

al (Assago) di 7 e 8 aprile all’Unipol Arena di Bologna

all’Unipol Arena di 10 aprile al 105 Stadium di Rimini

al 105 Stadium di 19 aprile al Palaonda di Bolzano

al Palaonda di 21 e 22 aprile all’Arena Spettacoli Fiera di Padova

all’Arena Spettacoli Fiera di 24 aprile al Palaprometeo di Ancona

al Palaprometeo di 6 e 7 maggio (NUOVA DATA) al Pala Bam di Mantova

al Pala Bam di 9 maggio alla Zoppas Arena di Conegliano – Treviso

alla Zoppas Arena di Conegliano – 12 maggio al Pala Resega di Lugano

al Pala Resega di 14 maggio alla Forest National di Bruxelles

alla Forest National di 17 maggio al PalaLottomatica di Roma

al PalaLottomatica di 23 maggio al Pala Florio di Bari

I biglietti per tutte le altre date italiane del “MADE IN ITALY – PALASPORT 2017” sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali, su Ticket Corner per la data di Lugano e su www.sherpa.be per la data di Bruxelles.