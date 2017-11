Sydney Sibilia è la dimostrazione che anche in Italia siamo in grado di costruire, dalla sceneggiatura in avanti, trilogie ben congegnate, efficacemente girate e interpretate brillantemente.

“Quando abbiamo cominciato a concepire la saga, l’ambizione era quella di fare tre film che, pur mantenendo una fortissima base comedy, andassero in tre direzioni diverse, creando tre esperienze cinematografiche differenti” ha dichiarato il regista.



Il terzo capitolo della saga della banda dei ricercatori è la perfetta conclusione per le disavventure da codice penale delle migliori menti in circolazione in Italia.

Più avventuroso e con una struttura tutta sua rispetto agli altri due capitoli precedenti, Smetto quando voglio – Ad Honorem mantiene inalterata la ricchezza linguistica e tragicomica di personaggi e situazioni. Gag e critica sociale vanno di pari passo in una commedia vecchio stile.

“La sfida più ardua è stata inserire un villain all’interno dell’universo di Smetto quando voglio, che è comunque una commedia e deve far ridere. A noi serviva un cattivo davvero, spietato e senza scrupoli, credibile e molto umano, che con la sua entrata in scena portasse la saga a un livello più dark, epico”.

In attesa di giudizio per una serie di reati, i “licenziati” – causa mancanza di fondi/tagli alla ricerca – dalla Sapienza di Roma, organizzano un’evasione da Rebibbia per smascherare il piano di un folle (Luigi Lo Cascio), che si è messo a sintetizzare il gas nervino.

Tutto era iniziato quando Pietro Zinni – neurobiologo con un master in neuroscienze computazionali e uno in dinamica molecolare – lasciato a casa dall’Università, sfinito nel restare sempre in attesa dei riconoscimenti lavorativi dovuti, per comprare alla compagna la lavastoviglie, aveva messo in piedi una banda per produrre e commerciale metanfetamina.

Smetto quando voglio – Ad Honorem chiude il cerchio della storia di questi professionisti, senza vincitori né vinti, un po’ come la folgorante storia dei protagonisti. Sibilia e i co-sceneggiatori Francesca Manieri e Luigi Di Capua hanno saputo creare una saga con perfetti incastri di flashback mantenendo una coerenza che appaga e trascina il pubblico verso un forte sentimento di entusiasmo.