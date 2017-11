A dieci anni dalla morte di Sol LeWitt (Hartford, 1928 – New York, 2007), la mostra Sol LeWitt. Between the Lines, a cura di Francesco Stocchi e Rem Koolhaas e organizzata in collaborazione con l’Estate of Sol LeWitt, intende offrire un punto di vista nuovo dell’artista statunitense, esplorandone i confini e e il suo metodo di indagine.

Il progetto espositivo presentato presso Fondazione Carriero a Milano, esplora la relazione del lavoro di LeWitt con l’architettura attraverso un nutrito corpus di opere che ripercorrono l’intero arco della sua carriera, da 7 celeberrimi Wall Drawings a 15 sculture come Complex Form e Inverted Spiraling Tower, fino alla serie fotografica Autobiography.

Between the Lines parte dal presupposto che sia l’opera a doversi adattare all’architettura. Grazie alla collaborazione dell’architetto Rem Koolhaas e al curatore Francesco Stocchi, Between the Lines affronta ampi aspetti dell’opera di LeWitt, con l’obiettivo ambizioso di superare quella frattura che tradizionalmente separa l’architettura dalla storia dell’arte.

Secondo LeWitt il compito dell’artista è quello di formulare il progetto, la sua esecuzione invece può essere affidata a chiunque, purché si rispettino le istruzioni stabilite. Qui si inserisce il ruolo dell’architettura (e dell’architetto) nella valutazione dell’opera, non solo per l’affinità nella progettualità delle idee, ma per la capacità che entrambi hanno di rimodellare lo spazio. Le opere di Sol LeWitt non possono essere considerate sculture, né opere pittoriche e neanche strutture architettoniche, si tratta piuttosto di Structures forme inserite nello spazio, a metà tra la bidimensionalità e la tridimensionalità.

La mostra alla Fondazione Carriero nasce dunque dal desiderio di esplorare i confini dell’opera di LeWitt, considerando i suoi postulati all’interno di un nuovo e più libero sistema di verifica, e di proporre una nuova armonia tra figura tridimensionale e superficie bidimensionale.

