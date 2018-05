George Lucas ha creato una saga, Star Wars, generatore inesauribile di spinoff.

Dopo Rogue One, in attesa del nuovo film su Obi-Wan Kenobi, Lucasfilm e Walt Disney Pictures tornano indietro nel tempo per raccontare come Han Solo è diventato il più celebre contrabbandiere galattico.

Ron Howard (che sostituisce i registi Phil Lord e Christopher Miller) è ai comandi di un’avventura rocambolesca, cronologicamente situata prima di Star Wars Episodio IV – Una nuova Speranza.

In un pianeta tiranneggiato, un giovane uomo sogna solo di pilotare una sua astronave, è costretto a separarsi dall’amata (Emilia Clarke), diventa Han Solo, entra nella flotta imperiale e ne viene espulso, sale per la prima volta a bordo di un luccicantissimo Millennium Falcon, conosce il wookiee Chewbacca,

e affronta una pericola battaglia per aver salva la pelle!

Il film, che avrebbe potuto avere tranquillamente almeno venti minuti in meno, ha un avvio piuttosto lento. Il pubblico inizia a scaldarsi dopo un po’, esattamente quando compare il Millennium Falcon e si respira odore di mito.

Solo risponde a tante domande sulla vita del pilota diventato icona grazie ad Harrison Ford. La sceneggiatura di Jonathan Kasdan e Lawrence Kasdan, un po’ laboriosa e talvolta smarrita, narra di battaglie, di una storia d’amore e di un’amicizia indissolubile. Ma manca il cuore. Per quanto tutti siano bravi e convincenti e per quanto la storia possa anche divertire, mancano la grinta innocente, l’impulso anarchico e lo spirito geniale.