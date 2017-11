Sony ha presentato presso il FoodLoft di Milano le novità per il Natale 2017, dedicate a tutti gli appassionati di film e serie tv, a chi ascolta la musica in movimento e a coloro che non rinunciano mai a uno scatto fotografico di qualità.

Partendo dal comparto video il modello OLED A1 di Sony, fiore all’occhiello della gamma di TV BRAVIA 4K HDR, offre un’esperienza di home entertainment di altissimo livello. Resa dei neri, colori autentici, immagini prive di sfocatura e ampio angolo di visione, il tutto racchiuso in un design “One Slate”, ovvero privo di piedistallo e di altoparlanti, che esalta a pieno la visione dei contenuti video.

La moderna tecnologia Acoustic Surface consente di eliminare gli speaker tradizionalmente posti ai lati o alla base del TV, il suono viene emesso direttamente dallo schermo attraverso la vibrazione del display.

I nuovi televisori, dal design sottile ed elegante, sono perfetti complementi d’arredo che valorizzano la zona living della casa, ancora di più se abbinati ai nuovi modelli di soundbar con tecnologia S-Force PRO Front Surround, che garantisce un audio pieno e profondo, in stile cinematografico.

Gli appassionati di cinema l’esperienza visiva culmina con lettore Blu-ray 4K Ultra HD UBP-X800, sviluppato in collaborazione con Sony Pictures Entertainment per assicurare una riproduzione dei dischi Blu-ray 4K Ultra HD ottimale e fedele alle intenzioni del regista, con tutti i vantaggi della qualità 4K. È in grado inoltre di riprodurre audio ad Alta Risoluzione, mentre il Bluetooth® integrato e la funzione Multi-Room consentono rispettivamente di ascoltare l’audio tramite cuffie wireless oppure di collegare degli speaker wireless per meglio trasmettere l’audio nell’ambiente.

Numerose e per diverse esigenze le macchine fotografiche presentate, in particolare la α6000 si distingue per l’autofocus velocissimo, che la rende una delle più versatili fotocamere mirrorless disponibili oggi sul mercato. Grazie ai suoi 24,3 megapixel, al luminoso mirino OLED Tru-FinderTM e alle numerose funzioni premium, permette di ottenere lo scatto perfetto in qualsiasi situazione, dalle feste in famiglia, agli eventi sportivi, alle foto della natura.

La α7, con soli 416 g di peso (batteria inclusa), è più piccola del 25% rispetto alle reflex digitali sul mercato pur non scendendo a compromessi sulla qualità. Grazie alla tecnologia per la riduzione delle diffrazioni, i contorni appaiono più naturali e la sfocatura delle zone di luce meno visibile. Numerose impostazioni, personalizzazione dei contenuti, opzioni di connettività e registrazione, completano la gamma di funzioni semi-professionali offerte da questo modello.

Sono dedicate a chi è sempre in movimento i nuovi tre modelli di cuffie della serie 1000X, caratterizzati da un mix design e funzionalità innovative, e da un’avanzata tecnologia di cancellazione del rumore. Nello specifico le WI-1000X con archetto per la nuca e le WH-1000XM2 a padiglione sono indicate soprattutto per chi viaggia in aereo, essendo entrambe dotate dell’opzione Atmospheric Pressure Optimising, la prima al mondo in grado di analizzare la pressione atmosferica dell’ambiente e ottimizzare così il livello di cancellazione del rumore.

Tra gli speaker portatili wireless Bluetooth Extra Bass troviamo il nuovo GTK-XB60 con 14 ore di autonomia, alimentazione a corrente o a batteria e gli immancabili effetti stroboscopici che pulsano a ritmo di musica. L’SRS-XB40, compatto, leggero e impermeabile, è dotato di tecnologia NFC e profilo a LED cangiante che passa dal bianco ai toni dell’arcobaleno e garantisce fino a 24 ore di batteria.