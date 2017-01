M.Night Shyamalan torna alle atmosfere de Il sesto Senso. Split è un thriller psicologico e claustrofobico ad alta tensione con uno straordinario James McAvoy.

Tre ragazze rapite e segregate in una prigione senza uscita. Una psichiatra in cerca di risposte. Un uomo con ventitre diverse personalità e una ventiquattresima in cerca di spazio. Sono questi gli ingredienti di Split il nuovo film di M. Night Shaymalan, un thriller che si tinge di horror, ma non dimentica la fantascienza e il soprannaturale.

Kevin (James McAvoy) è un giovane uomo in cui convivono ventitre diverse e distinte personalità, ognuna con voce, aspetto, pensieri, interessi, età, sesso e un guardaroba diversi. E una nuova ventiquattresima, pericolosa identità con poteri sovrannaturali – la Bestia, l’unica senza un nome vero e proprio – sta per manifestarsi.

Kevin è costretto a rapire tre ragazze adolescenti, tra cui la problematica e socialmente isolata Casey (Anya Taylor-Joy già notata in The Witch), l’apparente equilibrio raggiunto si sgretola, e poco a poco le individualità più forti tendono a prendere il sopravvvento, mentre la psichiatra Karen Fletcher (Betty Buckley), una studiosa con un approccio non convenzionale al disturbo da personalità multipla, si accorge dei cambiamenti in atto, ma non riesce a comprenderne completamente la portata.

Casey, invece, con un passato difficile alle spalle (ricostruito attraverso flashback di battute di caccia al cervo con il padre e lo zio), e una intelligenza vivace, cerca di capire come rapportarsi con Dennis, Hedwig, Barry, nel disperato tentativo di liberare se stessa e le sue amiche.

Fin qui la trama. Svelare di più sarebbe un delitto, perche Split parte in sordina, ma minuto dopo minuto la tensione aumenta in un crescendo di colpi di scena solo smorzati qua e là, almeno nella prima parte, da qualche nota di ironia. E il thriller scivola nell’horror.

Scritto, diretto e prodotto da M. Night Shyamalan, Split non solo tiene lo spettatore incollato alla poltrona con un gioco psicologico – chi osserva si chiede chi comparirà ogni volta che si apre la porta della prigione – ma solleva quesiti sospesi tra scienza e soprannaturale. Può il cervello umano condizionare le capacità fisiche di un individuo? Fino a che punto può influenzare la quotidianità in un individuo con più personalità fino a creare addirittura vere e proprie malattie ? E davvero la mente umana è così potente da poter fare sviluppare superpoteri? James McAvoy sottolinea con poliedrica bravura l’alternarsi delle diverse identità, che siano un ossessivo compulsivo, un fashion designer gay, un bambino di nove anni che parla con la zeppola o una donna con deliri religiosi.

Split è, anche, un thriller claustrofobico: le ragazze sono chiuse in stanze senza finestre, illuminate da luce artificiale e quindi senza una scansione temporale giorno/notte. I loro tentativi di fuga le portano in corridoi lunghissimi e senza uscita. La luce del giorno appare solo quando Barry – una delle ventitre persone che abitano nella mente di Kevin – raggiunge lo studio della psichiatra. La contrapposizione e il confronto tra lo straordinario James McAvoy – qui non in uno, ma in almeno nove diversi ruoli corrispondenti ad altrettante personalità completamente differenti l’una dall’altra – e Casey, con tutto il suo bagaglio di problemi, isolamento e sofferenza, sono elementi cardine del film. Solo Casey, infatti, che condivide con Kevin una infanzia di abusi, riesce a intuirne, malgrado la sua giovane età, la pericolosità.

Per chi ne dava la vena creativa esaurita o quantomeno altalenante tra successi e flop di critica e botteghino, Shyamalan dimostra di avere ancora frecce al proprio arco: dando nuovo significato al termine schizofrenia, strizzando l’occhio a Hitchcock ed esplorando la mente umana in tutte le sue più pericolose e drammatiche sfaccettature, il regista confeziona un film con complessità narrative e atmosfere che lasciano il segno.