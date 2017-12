Star Wars: Episodio VIII, scritto e diretto da Rian Johnson, intraprende la colossale impresa di fondere vecchio e nuovo, adattando alla modernità ieri e domani.

La seduzione del male, la Forza che sposta rocce, esplosioni galattiche, la Resistenza e il Primo Ordine, eroismi e lacerazioni morali, la saggezza di chi ha esperienza e l’impulsività dei giovani, cavalieri che compiono il proprio destino…

Non manca niente insomma. La storia riprende da dove la trama è stata interrotta ne Il Risveglio della Forza.

Mentre il potere della Forza si risveglia in lei, Rey viaggia verso il pianeta nascosto di Ahch-To per trovare Luke Skywalker, l’ultimo Maestro Jedi della galassia e l’ultima speranza per la Resistenza. Rey spera di incontrare l’eroe leggendario del quale ha sentito parlare, ma trova invece un uomo che mette a dura prova le sue aspettative.

Dopo che il suo tentativo di rifondare i Cavalieri Jedi è stato distrutto da una tragedia, Luke Skywalker è svanito dalla galassia e si è stabilito sul pianeta Ahch-To per condurre un’esistenza umile. Ora la Resistenza ha bisogno di questo eroe solitario per sventare i piani malvagi del Primo Ordine. In fuga da forze oscure decise ad annientare la libertà nella galassia, Leia Organa guida la flotta ormai duramente indebolita della Resistenza. Il Generale Leia è una leggenda vivente e utilizza tutta la sua esperienza per combattere contro il Primo Ordine.

Rian Johnson, come da tradizione, riassume nelle righe iniziali cosa è successo e da dove si riparte. E poi si ritrova nel difficile compito imprimere la sua personalità, la sua identità drammatica e il suo spirito inventivo, a questo imponente franchise. La trama è piuttosto fitta e soprattutto da un punto di vista bellico, a un certo punto, si ingarbuglia.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è un film molto sicuro di sé stesso: lo dimostra in ironia e con un certo sbeffeggiamento del rigore. Lo sviluppo dei personaggi si concentra maggiormente sul compimento del destino e sul mistero: il direttore della fotografia Steve Yedlin ha lavorato giocando con intelligenza visiva senza tralasciare il tocco umano. La scelta del rosso, nei momenti in cui la battaglia impazza, crea un impatto visivo appagante. Star Wars: Gli Ultimi Jedi è un film fatto di immagini e musica.

I seguaci della saga saranno travolti da un’ondata di emozione soprattutto quando sullo schermo compare il Millennium Falcon accompagnato dalle celeberrime note dell’energica colonna sonora di John Williams.



Rian Johnson tende a creare divagazioni dentro divagazioni, tuttavia è scaltro e, come dicevamo, crede molto in quello che sta facendo; e così, facendo la sue grammatica cinematografica fa leva su ritmo veloce e un cast ormai epico e accattivante, va avanti imperterrito tra forti sensazioni e divertimento.