David Gordon Green e Jake Gyllenhall raccontano la veria storia Jeff Bauman che perse le gambe nell’attentato durante la Maratona di Boston del 2013.

La sceneggiatura di John Pollono, basata sull’autobiografia di Bauman, e la regia di Grenn, per raccontare con cura i dettagli del dramma ed evitare piagnistei, hanno lavorato sodo. E si vede.

Il ventisettenne Jeff si reca alla maratona per provare a riconquistare l’amore della sua ex-ragazza Erin (Tatiana Maslany). La aspetta al traguardo con carrello, ma le bombe esplodono, provocandogli la perdita di entrambe le gambe. Dopo aver ripreso conoscenza in ospedale, Jeff aiuterà la polizia ad identificare uno degli attentatori, ma la sua battaglia personale è soltanto all’inizio. Dovrà affrontare lunghi mesi di riabilitazione fisica ed emotiva, trovando in se stesso e nell’instancabile supporto di Erin e della sua famiglia, la forza per reagire.

Grenn, dalla carriera piuttosto funambolica, ha diretto Stronger con mano disinvolta nella sua sicurezza. Dedica all’esplosione delle bombe il minimo indispensabile. A interessargli è il cammino di Jeff, la riabilitazione, la conquista di una nuova vita, accettando un’ingiusta menomazione. A facilitargli il compito ha avuto al suo fianco un attore straordinario come Gyllenhall, che coglie appieno il conflitto interiore di quest’uomo, che per la sua famiglia e per la donna che ama ed è considerato eroe dalla sua città.