“Succede” di Francesca Mazzoleni

Sofia Viscardi, youtuber, diciannove anni e 1,5 milioni di fan. E’ appena uscito il suo nuovo romanzo Abbastanza edito da Mondadori, come la sua prima fatica letteraria Succede, caso letterario da oltre centomila copie vendute.

La regista e fotografa Francesca Mazzoleni, classe 89, porta sul grande schermo questo romanzo che ha portato in libreria così tante ragazzine. La Mazzoleni dirige e scrive la sceneggiatura di Paola Mammini e Pietro Seghetti la storia degli adolescenti Meg, Olly, Tom , Sam, Max in preda ai furori adolescenziali.

Girato nella Milano più moderna, CityLife e Porta Nuova, Succede è un film interamente dedicato, fabbricato, scritto e diretto per il pubblico per cui il romanzo è destinato.

Le vite amorose e di amicizia di questi adolescenti ai tempi di Instagram, tra dirette video, foto, chat e genitori più scemi dei loro figli, interagiscono e affrontano la realtà, le delusioni d’amore, i rapporti interpersonali.

Un film che vuole parlare di massimi sistemi del mondo con il linguaggio degli adolescenti. Il risultato è un fiume in piena di banalità per parlare del nulla. Eppure il cinema italiano sa parlare e anche bene, in modo intelligente di adolescenti, non è un tema fuori dalla nostra portata. Anzi! Da Caterina va in città a Notte prima degli esami, da Scialla a Veloce come il vento, da Cuori puri a Fiore, … solo per citare i film più recenti. Gli adolescenti meritano di più.