TACCUINO DI VIAGGIO DELL’INDIA IN MOSTRA SINO AL 15 LUGLIO NELLA BARCHESSA DI VILLA BELVEDERE A MIRANO

Dal 7 luglio al 15 luglio, presso la Barchessa Villa Giustinian Morosin all’interno del Parco di Villa Belvedere di Mirano, una mostra fotografica racconta da vari punti di vista l’India.

Le fotografie esposte sono opera di cinque diversi fotografi, Paola Poletto, Roberto Zanetti, Fabio Marcato, Claudio Tonin e, per la maggior parte, Michele Carmi, che hanno avuto modo di visitare un paese così ricco di colori, paesaggi, volti, odori, magia e crudeltà come l’India. Oltre a essere un percorso fotografico, la mostra sembra riflettere un vero e proprio viaggio emotivo e sensoriale attraverso gli occhi dei fotografi, soprattutto grazie alla massiccia presenza di ritratti, che comunicano più di ogni altra cosa, sensazioni forti e a tratti contrastanti.

“Il desiderio di dare forma alle emozioni. La possibilità di catturare un istante e replicarlo attraverso colori, linee, forme e figure che lo dilatano fino all’infinito. Una rivoluzione interiore che mi ha portato a sperimentare e ad approfondire la tecnica fotografica direttamente sul campo e a quello che è stato l’inizio di questo mio viaggio nella fotografia, nel mondo e in me stesso: l’India.”: queste sono le parole di apertura di Michele Carmi , che dopo aver studiato Comunicazione presso l’Università di Padova ha sentito il bisogno di mettere in pratica le nozioni apprese impiegandole in ambito professionale ,trascorrendo alcuni mesi in solitudine in diverse città dell’India.

Le terribili condizioni delle vie di Jodhpur, i volti dei soldati in servizio al tempio di Dhukbajan, i bambini durante la pulizia mattutina della città sacra di Varanesi, il lago sacro di Pushkar, il deserto del Thar, l’impressionante lavanderia industriale nel cuore di Mumbai sono solo alcune delle fortissime immagini che è possibile ammirare nel corso della mostra.

L’attenzione è per lo più comunque concentrata sulle persone, nello specifico i volti delle persone, i loro abiti e l’intensità dei loro sguardi; come infatti Michele Carmi sottolinea , durante il viaggio inconsciamente a sua insaputa ha iniziato a osservare e vivere questo popolo, tanto diverso , attraverso i volti e gli sguardi delle persone che incontrava.

Questa mostra si configura quindi come un’ottima occasione per far rivivere i ricordi di chi è già stato in India e per far scoprire questo affascinante paese a chi non l’ha ancora visitato.

La mostra sarà aperta con i seguenti orari:

lunedì 10-12 / 17-19

da martedì a venerdì 17-19

sabato e domenica 10-12 / 16-19.

Barchessa Villa Giustinian Morosini

Via Mariutto, 1 Mirano

all’interno del Parco di Villa Belvedere