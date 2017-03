Tango – Historias de amor al Teatro Corso di Mestre

Mercoledì 8 marzo alle ore 21.00 si apre il sipario del Teatro Corso di Mestre e la notte si tinge delle atmosfere porteñe del tango argentino di Buenos Aires con lo spettacolo ‘Tango – Historias de amor’.

Sul palcoscenico una compagnia giovane formata da affermati artisti argentini con esperienze professionali internazionali, che sotto la direzione di Mariella Malpeli hanno dato vita al progetto di portare in scena il tango argentino partendo dalla sua essenza: abbraccio e improvvisazione. Uno spettacolo speciale nella Giornata Internazionale della Donna.

Ballerini e musicisti ci conducono in un viaggio nella storia e nell’universo del tango, evocando lo spirito delle milongas di Buenos Aires dove musica e danza si fondono in una magica atmosfera. Il segreto risiede nei colori, nel suono, nel respiro del tango argentino; un dialogo musicale e corporeo che si esprime nell’abbraccio e che dai barrios argentini é dilagato in territori inaspettati e giunto fino a noi.

Un cammino cadenzato attraverso melodie e movimento, melodrammi di tre minuti o leggiadri valsecitos criollos, mossi sul pulsare ossessivo di antiche e nuove tradizioni: dai tangos abbozzati sotto i cieli stellati della Boca, al tango di Piazzolla, risalendo ancora fino alle brillanti composizioni dei loro eredi diretti di epoca moderna.

Uno spettacolo che coinvolge ed emoziona il pubblico e ci apre le porte del mistero dell’abbraccio di questa danza senza tempo. Una compagnia di ballerini e musicisti che conosce lo sforzo ed il lavoro di squadra, fatto con passione e in sinergia. Energia che esplode sul palcoscenico grazie all’affiatamento tra musicisti e ballerini che ha la sua massima espressione proprio nell’improvvisazione.

Il primo spettacolo, che prende il nome proprio dalla compagnia, Tango Historias de Amor, ha riscosso nella prima tournée estiva grande successo di pubblico andando in scena in prestigiosi teatri e rassegne internazionali di danza.

Ballerini:

Fernando Santillan – Andrea Metz (tango, folclore e boleadoras)

Sabrina Concari – Gabriel Gomez

Griselda Bressan – Anibal Castro

Ornella Parrino – Ivo Ambrosi

Michele Lobefaro – Emanuela Benagiano

Musica:

Cuarteto Suerte Loca

Tango – Historias de amor è parte del cartellone 2016-2017 di Teatro in Corso, un progetto Dal Vivo S.r.l.; comunicazione MabaComunica.

Biglietti solo spettacolo:

PLATEA € 25,00 + 4,00 d.p.

GALLERIA € 20,00 + 3,00 d.p.

Prevendite:

Mestre – Good Music Via Brenta Vecchia, 23 – tel. 041 940947

Mestre – Hellovenezia Piazzale Cialdini – tel. 041 2424

Mestre – Auchan (1 piano) Via Don Tosatto – tel. 041 5074300

Mestre – Mediaworld Via G. Bella – tel. 041 5026111

Venezia – Hellovenezia Piazzale Roma – tel. 041 2722249

Padova – Coin Ticketstore Via Altinate, 16/8 – tel. 049 8364084

Treviso – Mezzoforte Via G. Pascoli, 11 – tel. 0422 540365

Lido di Venezia – Hellovenezia approdo Actv Lido Santa Maria Elisabetta

Sottomarina – Hellovenezia Via Padova, 22 – tel. 041 2424

Online su www.ticketone.it – www.vivaticket.it

Per informazioni

Tel. 041.5369810 – 348.0613992

www.dalvivoeventi.it