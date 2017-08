Luca, Giovanni e Matteo sono i componenti di una band salentina di pizzica, Gli Evangelisti; portano la loro musica per sagre e matrimoni, sperando nel grande salto di qualità: aprire i concerti di star pugliesi e diventare famosi. Ognuno di loro ha i conti in sospeso con sé stesso, con le famiglie, con le donne; e questo è un bel blocco emotivo per raggiungere i propri sogni.

Mentre sono in partenza per l’ennesima sagra, oscillanti tra il fallimento e l’incoraggiamento, incontrano Amira e Tarek, due tunisini sbarcati in Puglia e diretti in Francia. Quando i tre musicisti scoprono che i due sono in realtà clandestini – a loro volta mentono dicendo di essere marito e moglie – li arruolano nella loro band di pizzica. Il tour della band si trasforma in un viaggio di rischio e speranza per aiutare Amira e Tarek.

Taranta on the road è una commedia agrodolce ambientata nel 2011, quando sembrava che la primavera araba avesse liberato la Tunisia da Ben Ali. In quel periodo in Italia il Governo concesse il visto temporaneo ai migranti, per permettere loro di raggiungere il nord Europa, dove la maggior parte era diretta. Di tutta risposta l’Europa revocò gli accordi di Schengen, chiudendo le frontiere e, quindi, togliendo valore al visto al di fuori dell’Italia.

In questo scenario si inserisce il secondo lungometraggio di Salvatore Allocca. Un viaggio on the road senza bagagli di retorica, ma con sentimento, commozione e umorismo. Un film scritto bene, innocente e profondo, è interpretato con grande partecipazione; le con musiche di Mascarimirì e Sud Sound System impreziosiscono questa favola reale da vedere. “Già Sciascia diceva che l’Italia non impara dalla sua storia – racconta il regista – . Ma l’Europa sembra farlo ancora meno. Le cose successe pochi anni fa potevano essere la base da cui partire per trovare delle soluzioni, in realtà è stato tutto dimenticato”.

La pizzica, musica che guarisce e libera, perché

Ognuno di noi ha un mare davanti a sé da attraversare.

“La pizzica in realtà serviva come sfogo – prosegue Allocca nel suo racconto – era il grido delle donne che chiedevano aiuto per liberarsi dalle catene di una società che non era fatta per loro”. E così fa anche Ammira, che non ha mai sentito parlare di pizzica e si ritrova arruolata come ballerina in questa band sgangherata. E al ritmo di questa musica si lascia andare in un ballo liberatorio.