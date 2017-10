Viviana (Ambra Angiolini) e Modesto (Pietro Sermonti) sono sposati… ma non tra di loro. Un figlio a testa, un rapporto con il legittimo partner ormai consumato, la coppia di amanti vive di fugaci, ma frequenti momenti di passione in stanze B&B. Una situazione forse piuttosto normale se non fosse che i loro continui battibecchi e ripicche, tipici di una coppia di incoscienti innamorati, portano Viviana a trascinare Modesto da un terapista di coppia (Sergio Rubini).

Basato sull’omonimo romanzo di Diego De Silva, Terapia di coppia per amanti vale la visione solo per la simpatia del cast. Sceneggiato dallo stesso autore del libro e dal regista Federici, la storia è trattata con linguaggio filmico superficiale: due adulti che non hanno il coraggio di lasciare il loro infelice matrimonio perché si sono innamorati l’uno dell’altra. A questo si aggiunge un terapista in crisi con la sua giovane amante, nonché ex paziente. Un po’ troppo sinceramente. Peccato, perché, come si diceva, il cast è di prim’ordine, ma le dinamiche dei rapporti tra i vari personaggi (amanti, marito e moglie, padre e figlio, …) sono trattate con una certa banalità che alla fine annoia.