Una coproduzione internazionale del Teatro Stabile del Veneto a fianco di Paradise Is Here, FOG Triennale Milano Performing Art e TPE-Teatro Piemonte Europa per Terror, in scena venerdì 3 maggio 2019 alle ore 20.30 al Teatro Goldoni di Venezia. Lo spettacolo, prima opera teatrale dello scrittore noir e avvocato tedesco Ferdinand von Schirach per la regia di Kami Manns, indaga il complesso tema del rapporto tra il diritto, le norme e la morale, mettendo in luce la vulnerabilità delle democrazie e della condizione umana. Viene, infatti, portato in scena il dilemma del maggiore Lars Koch e il processo penale al quale viene sottoposto: a bordo in un Tornado, Koch riceve l’ordine di scortare fuori dallo spazio aereo del suo Paese un Airbus della Lufthansa dirottato da terroristi. Il velivolo con 164 passeggeri a bordo cambia quindi improvvisamente rotta e punta verso lo stadio di Monaco di Baviera durante la partita Germania-Inghilterra: Koch deve così scegliere se abbattere l’aereo, sacrificando i passeggeri, o rischiare la vita dei 70 mila tifosi che gremiscono gli spalti. Il maggiore decide di distruggere l’aereo, venendo poi arrestato, processato ed è infine il pubblico, in qualità di giuria popolare, a dover decidere se il pilota è da ritenersi colpevole o innocente. Lo spettacolo è andato in scena in sei Paesi con 295.858 giurati (per il 60,8% Koch è innocente, solo in Giappone, su quattro rappresentazioni, sono stati registrati quattro verdetti di colpevolezza). “Dobbiamo essere aperti e flessibili al dialogo, alla discussione su quelli che sono i problemi, le esigenze, i bisogni, le atrocità e le (in)comprensioni della società in cui viviamo. C’è bisogno di creare luoghi e momenti di scambio e di dibattito, per evitare giudizi troppo semplici e affrettati, per rivelare nuovi, e costruttivi, punti di vista, e per riportare l’attenzione sui valori, i diritti e gli obblighi di base di ogni essere umano.Kami Wilhelmina Manns.”

Biglietti:

Platea 1°, 2°, 3°, 4° ordine intero 20 euro, giovani 10 euro, abbonati 15 euro, universitari a teatro 3 euro

durata: 130′ senza intervallo

teatrostabileveneto.it

041 2402014