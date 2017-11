Kumail è un cabarettista che si guadagna da vivere come autista di Uber. Nato in Pakistan e trasferitosi adolescente con la famiglia a Chicago, fa di questa sua esperienza un cavallo di battaglia sul palcoscenico. La sua famiglia lo vorrebbe “sistemato” con un lavoro serio e una famiglia. La madre gli combina continuamente incontri con giovani donne pakistane.

Un giorno, però, Kumail, proprio a un suo spettacolo in un bar, incontra Emily, giovane studentessa di psicologia e tra i due nasce qualcosa. Quella che sembrava l’avventura di una notte si trasforma in amore quando Emily contrae una misteriosa malattia e Kumail si vede costretto ad affrontare questa crisi medica con Beth e Terry (Holly Hunter e Ray Romano), i genitori di lei.

Il film ha un cast creativo di tutto riguardo: prodotto da Judd Apatow, interpretato dallo stand up comedianKumail Nanjiani (Silicon Valley), lanciato da Bob Berney, la mente del marketing e distribuzione di Amazon.

The Big Sick – Il matrimonio si può evitare, l’amore no è una godibilissima commedia romantica fatta di ironia e un po’ di cinismo. Una sorpresa, quasi due ore di dolcezza tragicomica per raccontare una storia basata sulla reale esperienza vissuta degli sceneggiatori del film, e coppia nella vita, Emily V. Gordone Kumail Nanjiani.

Il film racconta quello che il pakistano Kumail e la sua fidanzata americana Emily hanno dovuto affrontare per superare i pregiudizi delle rispettive famiglie e 1.400 anni di antiche tradizioni.

The Big Sick – Il matrimonio si può evitare, l’amore no affronta con intelligenza e satira il terreno difficile di tutta una serie di contestazioni volte a ribaltare convenzioni e tradizioni.

The big sick tradotto è la grande malattia; e si riferisce all’infezione contratta da Emily che la portò a rischiare la vita. I due veri protagonisti hanno saputo trasmettere quella loro esperienze drammatica, che li ha profondamente scossi e cambiati, in una scrittura fatta di grandi risate e dialoghi caustici o talmente spontanei da essere surreali.

E’ una commedia commerciale; ma questo non ha impedito al regista di trattarla con una curiosità semplice attraverso sguardo sincero. E la differenza è proprio qui: in un artigianato cinematografico che sa cogliere il lato vincente ed emotivo dei personaggi.