The Disaster Artist di James Franco

Ci vuole un coraggio da miglior amico di Spiderman per realizzare un film che racconta il più brutto grande film del mondo.

James Franco, noto come attore per la parte di Harry Osborn, appunto il miglior amico di Spiderman, ha avuto questo coraggio: egli è infatti regista e protagonista, insieme con suo fratello Dave, del film “The Disaster Artist” che racconta la genesi del film “The Room”, creato e diretto da Tommy Wiseau nel 2003.

La trama è tratta dall’omonimo volume che raccoglie le memorie di Greg Sestero, amico e socio di Tommy Wiseau fin dalla fine degli anni ’90.

Greg Sestero ha oggi 39 anni e ha proseguito nella sua attività di attore. Di Tommy Wiseau si sa che si occupa ancora di cinema, video e videogiochi. Tuttavia si continua a ignorare il suo vero nome, la suo origine, l’età e la provenienza del favoloso patrimonio che gli ha permesso di spendere una cifra enorme per il suo film.

Se è vero che e “The Room” alla sua uscita fu un disastro, successivamente, per quei misteriosi e inspiegabili gusti del pubblico, è diventato un cult, tanto che alcune sue frasi sono entrate nell’immaginario collettivo, come “You are tearing me apart, Lisa!”, che oggi si trova stampata su migliaia di magliette. Un successo insperato e tardivo, ma forse non del tutto immeritato. Probabilmente, questo strano animale tattile e precettivo che è il pubblico ha sentito trasparire la passione e l’amore per la recitazione che Wiseau aveva e che lo ha spinto, contro tutto e tutti, a realizzare quel film profondamente suo, che in qualche modo riflette, in modo ingenuo e diretto, la sua vita, il suo pensiero, il suo entusiasmo e la sua disperazione raccontati con così tanto disinvolto candore che il pubblico si immedesima e trova se stesso.

Il film realizzato da James Franco, ha certamente più professionalità ma conserva lo stesso candore entusiastico dell’originale: è divertente, ironico, sincero, brillante: non troppo profondo da risultare pedante ma abbastanza incisivo da destare curiosità, interesse e simpatia per i personaggi e per la loro bizzarra storia. Insomma, un esito lontano da quello del film più brutto del mondo eppure emotivamente vicinissimo.

“The Disaster Artist” è stato presentato al Torino Film Festival 2017 nella sezione After Hours.