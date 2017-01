The Founder di John Lee Hancock

Tra le aziende che più hanno rivoluzionato lo stile alimentare di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo negli ultimi cinquant’anni, l’impero di McDonald’s deve la sua fama e fortuna principalmente ad una persona, ovvero Ray Kroc, inserito non a caso dalla rivista Time nella lista dei cento personaggi più influenti del secolo scorso.

A lui e alla sua incredibile avventura imprenditoriale, che ha avuto un impatto sociale e culturale non indifferente, il regista John Lee Hancock (Saving Mr Banks, The Blinde Side) ha dedicato la pellicola The Founder.

Ci troviamo nell’America anni ’50 quando il cinquantaduenne Ray Kroc, rappresentante di frullatori utilizzati nei drive-in di tutto il Paese, incontra i fratelli Dick e Mac McDonald, che gestiscono un piccolo negozio di hamburger a San Bernardino, nel sud della California.

Kroc è colpito dall’organizzazione del locale: hamburger, patatine fritte, dolci e bibite vengono serviti ad una velocità impressionante, grazie ad una minuziosa e coordinata divisione dei compiti da parte dei dipendenti. Entrato nell’azienda come socio, Kroc investe su tre aspetti che risulteranno vincenti e saranno copiati in futuro da moltissime altre società commerciali: negozi in franchising, standard qualitativo omogeneo nei vari ristoranti e comunicazione aggressiva.

Ad interpretare il ruolo di Ray Kroc troviamo il pluricandidato all’Oscar® Michael Keaton (Beetlejuice, Batman, Birdman e Il caso Spotlight), che vive negli ultimi anni una seconda giovinezza artistica dando vita, quasi immedesimandosi, a personaggi convincenti che entrano in perfetta empatia con lo spettatore. Non da meno nella parte di Kroc, dove Keaton trasmette alla perfezione lo spirito imprenditoriale pionieristico, volto alla massima efficienza, tipico dell’uomo d’affari americano del secondo dopoguerra.

Dick e Mac McDonald sono invece interpretati rispettivamente da Nick Offerman (The Lego Movie, The King of Summer) e John Carroll Lynch (Fargo, Zodiac), mentre Laura Dern veste i panni di Ethel, moglie di Ray Kroc.

The Founder è un film dalle molteplici chiavi di lettura. Da un lato può essere visto come una straordinaria storia di successo; dall’altra di cosa possa comportare, dal punto di vista degli affetti, delle relazioni con le altre persone e anche sull’intera società, un exploit imprenditoriale.

La figura di Ray Kroc, magistralmente interpretata da Michael Keaton, rappresenta nello stesso tempo la forza, ma anche la debolezza, del sogno americano: il successo individuale porta con sé a cascata inevitabili conseguenze su altre persone. Si celebra l’impresa e l’uomo che è a capo di tutto ma si dimentica chi, per realizzare un sogno altrui, ha rinunciato ai propri.