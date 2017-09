Il Leisure Seeker non è solo un attempato camper, per Ella (Helen Mirren) e John (Donald Sutherland) è il simbolo di una vita passata insieme. Ma gli anni corrono e, ormai, di tempo – per entrambi – non ne è rimasto molto. Tra un lento, costoso e probabilmente individuale percorso ospedaliero e un ultimo viaggio insieme, i due scelgono di imboccare la Old Route 1 e, dal Massachussets, raggiungere quella che fu la casa di Ernest Hemingway a Key West, nelle Florida Keys.

Dalla SS 1 Aurelia alla Route 1, con la sensibilità e l’empatia di sempre, Paolo Virzì dirige il suo primo film in inglese. Cambia la lingua, ma non l’interesse del regista livornese per tematiche universarli (che non hanno di certo confini geografici o idiomatici) e, soprattutto, rimane inalterato il suo amore viscerale, fisico e totale per i personaggi portati sul grande schermo.

Non è banalmente un Alzheimer movie, The Leisure Seeker (che in Italia uscirà col titolo Ella&John a gennaio), né un road movie dai buoni sentimenti. Virzì racconta una storia d’amore e rispetto costellata da imprevisti, successi, delusioni e attimi di felicità perché così è la vita, su un caravan verso la Florida come sulle colline della Toscana.

Dopo La pazza gioia, Virzì torna a scrutare nel profondo anime apparentemente fragili, fuori dagli schemi, che invece rivelano forza e coraggio inaspettati mentre vanno alla ricerca di una dignità che dovrebbe essere di tutti, ma che è la società stessa a eludere. Di tappa in tappa, di campeggio in campeggio, mentre il vecchio Winnibago scende lungo la East Coast, Ella e John ripercorrono la loro vita insieme finendo per scoprire ancora qualcosa di nuovo uno dell’altra.

The Leisure Seeker, tratto dal romanzo di Michael Zadoorian (pubblicato in Italia da Marcos y Marcos con il titolo In viaggio contromano) evita abilmente la trappola del pietismo e dei facili sentimenti per focalizzarsi sul rapporto coriaceo, combattivo e passionale di un ex professore d’inglese innamorato di Hemingway e Joyce e della sua irriducibile e caparbia moglie. Il tono del film resta leggero senza risultare frivolo, appassionato senza indulgere al lacrimevole, mentre la malattia viene trattata come parte della vita stessa, anche dal punto di vista narrativo.

A rendere la vicenda ancora più convincente (e coinvolgente) ci pensano i protagonisti di The Leisure Seeker, gli straordinari Donald Sutherland ed Helen Mirren, capaci di raccontare un amore profondo e reciproco che trascende le implicazioni delle loro malattie. Sutherland – in particolare – regala un’interpretazione misurata e tenerissima, ricca di impercettibili sfumature e piccoli gesti in grado di raccontare una vita intera.

Ella e John cavalcano assieme verso il tramonto, per usare una metafora cara ai western d’oltre oceano; non importa quello che potrà accadere, il loro lieto fine è lì, proprio dietro la sottile e impalpabile linea dell’orizzonte.