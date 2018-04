Peter Landesman, regista di Zona d’Ombra e Parkland, scrive e dirige con toni solenni la storia del vice direttore dell’FBI Mark Felt – gola profonda – che passò informazioni alla stampa, e in particolare a Carl Bernstein e Bob Woodward (padre del nome in codice di Felt) del Washington Post, sulle indagini riguardanti lo scandalo Watergate. Gli eventi narrati da questo film si affiancano a quelli raccontati da Pakula in Tutti gli uomini del presidente.

Quando nel 2005 venne resa nota la storia di Gola Profonda, Landesman era un giornalista investigativo e corrispondente di guerra a Chicago. Si è fatto organizzare un incontro con Felt, per capire le sue motivazioni. Ed è così che ha scoperto che la politica e il rivelare i peccati e la corruzione di un Presidente repubblicano non c’entravano nulla; per Felt era una questione di principio.

La sceneggiatura di Landesman si basa sul memoriale di Felt e O’Connor.

Mark Felt (Liam Neeson) è un uomo sposato con il suo dovere all’FBI da circa trent’anni. Come vice direttore, insieme a Hoover, custodisce i segreti di Stato. Ad attenderlo a casa una moglie (Diane Lane) che in silenzio lo ha seguito ovunque i suoi incarichi governativi lo portassero e il vuoto lasciato da una figlia scappata da una famiglia, o meglio da una madre, che la soffocava.

Felt inizia ad indagare sui presunti illeciti e insabbiamenti delle intercettazioni illegali da parte del partito Repubblicano nella sede dei Democratici. Il film è costruito come un thriller che vede Felt sussurrare nei corridoi con una cerchia fidata di suoi uomini. Il primo comandamento di quest’uomo è rivendicare l’autonomia dell’Agenzia rispetto a chiunque, Presidente degli Stati Uniti compreso.

The silent man, prodotto da Ridley Scott, traccia il profilo di uomo dalla ferrea rettitudine, che ha assunto su di sé il rischio di tradimento purché la verità venisse a galla e non fosse fatta insabbiare dal nuovo direttore dell’FBI Pat Gray (Marton Csokas), uomo di Nixon. Una storia avvincente. Certo da non usare come un testo di storia, ma interessante perché offre un punto di vista diverso. Liam Neeson è a dir poco perfetto in questo ruolo.