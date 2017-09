The Store è il colosso delle vendite online. Qualunque cosa si desideri, The Store provvede. Questa azienda americana ha cominciato la sua conquista del mondo partendo dall’editoria. Pian piano, ha inglobato gli altri settori. Ha droni per le consegne a domicilio e amici nel Congresso che hanno fatto approvare leggi per facilitare la sua crescita incontrastata. Ma The Store non è solo un negozio online, sta manipolando il mercato globale, sottomettendo i clienti a un dominio culturale.

Jacob e Megan Brandeis, insieme ai loro due figli, non se la passano bene. A New York non sembra esserci più un posto per chi, come loro, vive della propria scrittura. Hanno provato a proporre il loro ultimo libro a The Store, ma è stato respinto.

Non hanno altra scelta che lasciare ogni cosa e trasferirsi in un villaggio del Nebraska, per intraprendere un nuovo lavoro.

Jacob e Megan diventano parte integrante dell’immenso organismo di The Store. In realtà i loro scopi sono ben altri: scrivere un libro inchiesta, raccontando la scomoda verità che si cela dietro questo grande fratello, che pretende di controllare tutto.

Qualche anno fa l’autore James Patterson dichiarava in un’intervista: “Non ho nulla da obiettare agli store online, ma se uccidono editori e librerie stanno facendo un danno grave. La prossima gazzella a finire nelle fauci del giaguaro potrebbe essere il consumatore”. Con il suo nuovo romanzo The Store James Patterson dà concretezza a queste sue preoccupazioni.

Patterson – paladino delle librerie indipendenti, minacciate dalla crisi e dai colossi dell’e-commerce e che lui ha sostenuto con una campagna mettendo a disposizione oltre un milione di dollari – tratteggia un moderno mondo che evoca 1984 in cui i singoli cittadini sono inconsapevoli schiavi senza privacy di un sistema che non lascia scampo al libero mercato.

The Store è un thriller distopico che rapisce il lettore dalla prima all’ultima pagina a suon di colpi di scena e riflessioni sociali.