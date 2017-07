Il terzo capitolo del reboot della celebre saga segna la guerra finale tra scimmie e razza umana. La chiusura della trilogia è a dir poco perfetta, anche se per arrivarci, il regista Matt Reeves impiega due ore e venti.

Quindici anni fa un esperimento scientifico finito male diede origine a una specie di scimmie intelligenti; l’esistenza della razza umana era in pericolo. Con la crescita della loro fiorente civiltà, le scimmie prosperarono in assenza di contatti umani … fino a quando non furono scoperte da gruppo di sopravvissuti che cercavano di stabilire una nuova colonia per conto loro. I coloni e le scimmie lottarono per coesistere, ma la fragile pace fu distrutta da Koba, una scimmia che non poteva resistere dal vendicarsi sui suoi ex aguzzini. Cesare, il capo delle scimmie, tentò di ripristinare l’ordine, ma non c’era modo di fermare i brutali combattimenti.



Ora Cesare, leader carismatico, intelligente e rispettato, vorrebbe solo la pacifica coesistenza. Ma la razza umana teme le scimmie e la loro intelligenza. L’esercito si sta preparando allo sterminio di quella specie modificata; anche perché il virus che ha quasi spazzato via l’umanità si è modificato diventando ancora più pericoloso per gli uomini. Poco importano i messaggi di pace inviati da Cesare, che con le sue scimmie si è ritirato nei boschi, uno spietato colonnello non gli mai darà tregua.

La regia vecchia scuola, dall’ambientazione western che echeggia i classici film di guerra, è il punto di forza di questo capitolo della trilogia. E’ una storia di vendetta personale, di civiltà e di guerra; la sceneggiatura è molto più introspettiva rispetto agli altri due film.

Perché, forse, al regista poco importa la mitologia, qui è più interessato all’analisi psicologica. Se il primo capitolo diretto da Wyatt era più incentrato sugli scienziati che giocano con la genetica a essere Dio, Reeves è interessato alle allegorie che questa saga può offrire sulla politica e sulla società. E quello che ne viene fuori è un’immagine di desolazione.

In The War – Il Pianeta delle Scimmie si alza l’asticella dello sviluppo al massimo livello della tecnologia di performance capture (tecnica che consente di registrare anche le più piccole sfumature di movimenti, gesti ed emozioni da attori umani per poi trasferirle a personaggi animati). Questo ha permesso approfondire le emozioni e regalare una grandissima empatia nello scontro tra Cesare e il Colonnello.