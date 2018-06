Joachim Trier, regista del poco riuscito melodrammatico Segreti di Famiglia, torna nella sua Norvegia per scrivere con Eskil Vogt e dirigere un valido thriller psicologico.

Eili Harboe è Thelma, mite ragazza che dalla provincia si è trasferita in città per studiare Biologia. Il regista ha l’abilità di costruirle addosso un’inquietudine che aumenta scena dopo scena: introduce i due genitori dalla tranquillità opprimente, che vegliano su di lei con una fede religiosa che stride; immette la sua timida e sola Thelma in un gruppo di studenti lontani da casa e le fa reprimere sempre sentimenti di ansia e panico; le fa conoscere una bella coetanea, Anja (Kaya Wilkins), per cui inizia a provare sentimenti che vanno contro le sue credenze; la fa soccombere ad alcuni attacchi epilettici che le svelano episodi drammatici del suo passato.

Il film inizia con una scena di Thelma bambina che viene portata da suo padre a caccia, in una foresta innevata: esperienza che vorrebbe definire un brutale rito di passaggio. Gli episodi epilettici di Thelma universitaria sono il grilletto che premuto riporta la giovane al suo passato.

Il medico che esamina Thelma le rivela i suo trascorsi clinici, di cui lei non sapeva, o meglio, ricordava nulla perché suoi genitori glieli hanno sempre tenuti nascosti. E tra un’analisi e un test cui viene sottoposta, i flashback della sua infanzia raccontano la storia della sua famiglia.



Un thriller indisciplinato che svela e non svela, flirta con l’horror e ammicca a De Palma e Hitchcock. Stilizzato e non certo facile, si avvale di un misto di fantasy e fantascienza per le sue allegorie. A spianare la strada al regista ci pensa il direttore della fotografia, Jakob Ihre, che sfrutta al meglio il bianco accecante della neve e i colori cupi o neutri degli interni.

Il risveglio di questa giovane donna dal suo passato e la scoperta delle sue pulsioni sessuali sono un battito d’ali di farfalla che scatena un terremoto emotivo in tutti quelli che la circondano. Lei compresa.

Thelma è un thriller psicologico complesso, non perfetto, perché nel finale alcuni passaggi non sono sviluppati, a differenza del complesso del film, ma merita la visione.