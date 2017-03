Thierry Ledé x IQOS Portraits

L’IQOS™ Embassy di Milano, realtà costantemente attenta alla sperimentazione e all’innovazione in campo artistico e non solo, ospita dal 10 al 13 marzo 2017, in occasione di Mia Photo Fair 2017 (la fiera internazionale dedicata alla fotografia d’arte), l’esposizione IQOS Portraits, un progetto fotografico a cura di Thierry Ledé.

IQOS Portraits focalizza l’attenzione su una serie di ritratti inediti di creativi milanesi, che sono stati in grado di rivoluzionare alla radice il proprio ambito lavorativo, diventando dei veri e propri game changer nel settore di appartenenza. Ricordiamo per esempio Paola Manfrin, Gianluca Cantaro e Arthur Arbesser.

Il progetto richiama il lavoro di Thierry Ledé negli anni Novanta, dove l’artista aveva portato avanti la propria ricerca focalizzandosi su ritratti di personalità appartenenti al mondo dell’arte, dello spettacolo e della moda, tra cui Anna Wintour, Franca Sozzani, Vivienne Westwood, Jeremy Scott, Anna Piaggi.

INFO PUBBLICO

IQOS Embassy Milano – via Foro Buonaparte 50

10 – 11 e 13 marzo, ore 12.00 – 19.30

http://thierry-lede.foliodrop.com/categories/portrait