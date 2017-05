Abbandonata da neonata e adottata dalle anatre, Bella Brown da bambina eccentrica cresce e diventa una giovane donna con parecchie manie, ordine e pulizia prima di tutto. Sogna di scrivere favole per bambini e intanto lavora in una biblioteca. Quando è costretta dal suo padrone di casa a rimediare al suo giardino trascurato, pena lo sfratto, incontra la sua nemesi, Alfie Stephenson, un burbero, disamorato, vecchio uomo ricco, che abita alla porta accanto e sembra essere un incredibile orticoltore.

La cura del giardino e della terra, la composizione dei colori e la vita delle piante, schiudono la timidezza della protagonista verso sentimenti nuovi, che vanno oltre le sue ricercate certezze.



This Beautiful Fantastic è un’innocua favoletta tra fantasia e giardinaggio. Interpretata molto bene da tutti gli attori, la storia si regge in piedi grazie soprattutto alle battute sferzanti, pronunciate dal perfetto snob ed esilarante Tom Wilkinson e alla dolcezza sbrigativa del personaggio di Andrew Scott.

E’ infatti nelle interazioni tra i due che questo film raggiunge vertici adorabili.

Il merito del regista sceneggiatore Simon Aboud è stato quello di mettere insieme un cast perfetto, scegliendo attori con un carisma armonioso per questo film.