Una coppia in crisi, un viaggio in macchina verso la Svizzera e un incidente in una tortuosa strada di montagna. Questo è Tiere, un thriller dai ritmi serrati abilmente diretto da Greg Zglinski e uscito nelle sale nel 2017.

Anna, autrice di libri per bambini, e Nick, cuoco talentuoso, decidono di passare le vacanze in un romantico chalet isolato nelle montagne svizzere per provare a riportare pace e serenità nel loro rapporto. Ma le cose sembrano degenerare quando la macchina investe una pecora durante il viaggio. La casa vacanze comincia a essere il teatro di strani avvenimenti che, almeno inizialmente, sembrano manifestarsi solo ad Anna.

Lentamente Anna e Nick cominciano a dubitare di loro stessi ed entrambi diventano incapaci di capire se quello che sta succedendo sia reale o puro frutto della loro immaginazione.

Zglinski ci trascina in un tunnel di dubbi e misteri, un lungometraggio che ci tiene sulle spine fino all’ultima scena, che insinua in noi domande senza però darci delle risposte. E forse è proprio questo lo scopo del film: guardarlo, viverlo, senza porsi troppe domande.

Recensione di Claudia Cavalier