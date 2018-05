Le montagne della Sierra Madre e gli altipiani dei Maya dal Messico al Guatemala, la

spina dorsale di un universo indigeno colto nel momento di passaggio tra la secolare

resistenza di una sottile trama di riti sincretici e l’incombere della globalizzazione.

La mostra Tierras Altas. Fotografie di Enrico Martino tra Messico e Guatemala –

realizzata, con il coordinamento di Veronica Lisino, dal Museo Nazionale della

Montagna con la Regione Piemonte, la Fondazione CRT e la collaborazione della

Città di Torino e del Club Alpino Italiano – si svolge nell’ambito della prima edizione

di Fo.To. Fotografi a Torino, che ha luogo dal 3 maggio al 29 luglio 2018.

Enrico Martino – fotografo e giornalista free-lance, che ha collaborato con le

principali riviste italiane e straniere realizzando reportages in Italia, Europa, Medio

Oriente, Asia, Africa, USA e America latina – nel suo progetto Tierras Altas, parla di

un Messico molto diverso e lontano dagli stereotipi a cui siamo abituati. L’immagine

turistica di un paese tropicale tutto spiagge, chiese coloniali e piramidi maya, o quella

di paese ostaggio della narco-guerra, lascia il posto a un mondo di montagne e

altipiani abitato dai popoli che vivono ancora oggi lungo la Sierra Madre, la vera

spina dorsale del paese, tra canyon profondissimi in cui si annidano ghost town

spagnole, testimonianza di una corsa all’oro durata quattro secoli.

Le 75 fotografie esposte, stampe digitali di grande formato realizzate a partire da

diapositive colore e negativi b/n di vario formato, mostrano un mondo color ocra

talvolta acceso dai colori dei riti di popoli indigeni poco conosciuti fuori dal Messico,

che hanno elaborato nei secoli una cosmogonia sincretica molto complessa che ha

affascinato generazioni di viaggiatori e di antropologi. Nei suoi scatti Martino ha

immortalato uno spaventoso conflitto di civiltà che ha prodotto una cultura che non è

europea, non è indigena e non è ancora globalizzata. Una realtà unica che sta ormai

svanendo per sempre. Con questo progetto, frutto di molti viaggi e numerosi reportages iniziati nel 1990, Martino ha cercato quindi di cogliere momenti irripetibili di trasformazione di un Mexico profundo colto nel momento in cui era ancora sospeso in un precario

equilibrio tra tradizione e bisogno disperato di nuovi equilibri sociali e politici, prima

che globalizzazione ed emigrazione iniziassero a travolgere culture che avevano

resistito a cinque secoli di Conquista. Nelle fotografie si coglie un universo religioso

e sociale testimone di una geniale capacità di difendere la propria identità integrando,nella religione e nell’organizzazione sociale, gli elementi del mondo esterno ritenuti

utili per la comunità.

La mostra è accompagnata da un volume edito da Notes Edizioni (Torino), con una

introduzione critica di Pino Cacucci e testi di Enrico Martino. Il libro raccoglie una

selezione delle fotografie esposte che, al termine della mostra, entreranno a far parte

delle collezioni della Fototeca del Centro Documentazione del Museo Nazionale

della Montagna.

24 maggio – 7 ottobre 2018

