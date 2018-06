Erwan è un artificiere più vicino ai cinquanta che ai quarant’anni; un giorno scopre per caso che l’uomo che l’ha cresciuto non è il suo vero padre. Spiazzato, comincia la ricerca del suo genitore biologico. Setacciando alcune fotografie di sua madre da giovane, individua Joseph, ora eccentrico settantenne.

Erwan inizia a frequentare quello che pensa possa essere il suo genitore. La situazione non è poi così semplice, visto che l’uomo si invaghisce di una giovane donna che scopre poi essere la figlia di Joseph, quindi potenziale sorellastra; a questo si aggiunge che Erwan sta per diventare nonno, ma sua figlia è intenzionata a crescere il bambino senza una figura paterna.

Nel suo terzo lungometraggio, la scrittrice-regista Carine Tardieu mette in scena una simpatica commedia.

Spensierata e con tocco leggero, la storia è scritta con intelligenza, evitando melodrammi o esagerazioni, e interpretata da un cast che veste i panni di personaggi mai antipatici.