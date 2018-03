“Tomb Raider” di Roar Uthaug

Basato sul reboot del videogioco del 2013, Tomb Raider mantiene le promesse di due ore abbondanti di puro intrattenimento. Fate scorta di popcorn, mettetevi comodi e godetevi senza pensieri questo videogioco che arriva per la terza volta sul grande schermo, con alcuni momenti davvero spettacolari.

Dopo diciassette anni dal primo Tomb Raider, l’attrice svedese Alicia Vikander raccoglie l’ideale testimone da Angelina Jolie e interpreta con impegno – soprattutto fisico – una giovane Lara Croft alla sua prima avventura e non ancora cacciatrice di tombe.

Lara Croft è la giovane e indipendente figlia di un miliardario con il pallino dell’archeologia, scomparso durante la ricerca di una misteriosa tomba in Oriente. Tutti – tranne Lara – vorrebbero dichiararlo morto, per ovvi interessi economici, prima tra tutti l’amministratrice Ana Miller (Kristin Scott Thomas).

Non avendo ancora ereditato la fortuna del padre Lord Richard (Dominic West) perché si ostina a credere che sia ancora vivo, Lara Croft lavora come corriere in bicicletta per le strade di Londra, cercando di sbarcare il lunario.

Ma il desiderio di scoprire quale sia stato il reale destino del padre la porta prima a Hong Kong per assoldare il capitano Lu Ren (Daniel Wu) e raggiungere l’ultima destinazione conosciuta del padre, una misteriosa isola in cui è sepolta la altrettanto misteriosa, regina giapponese Himiko.

Sull’isola c’è però anche il villain Mathias Vogel (Walton Goggins) che vuole – anche lui – mettere le mani sulla tomba. A questo punto la posta in gioco per Lara diventa sempre più alta: non solo cercare il padre, ma anche fermare il cattivo di turno e, ovviamente, salvare il mondo. Sarà cosi costretta a mettere in gioco la sua intelligenza e affrontare naufragi, inseguimenti e pericoli assortiti, risolvere enigmi per sfuggire a mortali trappole, cadere e rialzarsi continuamente, il tutto condito da acrobatiche sequenze di corse e salti nel vuoto, come ci si aspetta dalla protagonista del videogioco più famoso al mondo.

Sono questi i momenti migliori di questo Tomb Raider: le scene di azione, i trabocchetti nella tomba, il cattivo spinto da sete di potere. Già visto? Sì, certo, soprattutto se pensiamo a Indiana Jones ne I predatori dell’Arca Perduta.

Meno convincente quello che nelle intenzioni del regista norvegese Roar Uthaug (The Wave, 2005) è il nucleo narrativo della storia, ovvero il rapporto padre-figlia, che non è sostenuto da una sceneggiatura all’altezza delle aspettative e si rivela piuttosto debole.

Però la sequenza iniziale di parkour in bicicletta tra le strade di Londra, il naufragio sull’isola misteriosa e Lara appesa a un bombardiere arrugginito della seconda guerra mondiale sull’orlo di una cascata valgono il film.

E per gli appassionati, senza voler rivelare nulla del finale, la saga continua…