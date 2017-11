Dopo dieci anni all’estero, Caterina ritorna in Lussemburgo, per ricostruire un rapporto con la figlia Alba, cresciuta dalla nonna Elisabeth (Zaza). Alba è distaccata con la madre, anche perché la donna si è presentata senza avvisare. Caterina d’impulso, senza chiedere niente a sua madre, porta Alba in un viaggio verso i laghi del nord, in una baita dove lei stessa è cresciuta.

Caterina e Alba sono una madre e una figlia che devono, ancora prima di conoscersi, ristabilire un rapporto di fiducia. Ma dieci anni sono tanti, troppi. Caterina ha scritto diverse lettere alla figlia, ma Elisabeth non le ha mai consegnate alla nipote; Alba, del resto, è cresciuta insieme alla nonna, unica figura di riferimento. In quasi due ore comprendiamo che Caterina è fuggita da una madre tirannica per cercare, non crediamo ci sia riuscita, di emanciparsi e ora vorrebbe “salvare” sua figlia Alba. Tuttavia per arrivare all’essenziale del discorso, il film si perde in giri inutili in cui spreca solo tempo.