Torna ‘Io sono comico 2017-2018’ al Teatro Toniolo di Mestre

Il cartellone di teatro comico propone per la stagione a venire nove appuntamenti di teatro con artisti di assoluto talento e qualche novità.

Il primo spettacolo è fissato per il 18 novembre, con Max Giusti ed il suo ‘Cattivissimo Max’, spettacolo di irresistibile satira sociale su temi e personaggi di stretta attualità. L’8 e il 9 dicembre con ‘Cavalli di razza e vari puledri’ Maurizio Battista ci riporta agli esordi della sua carriera, in una carrellata di ‘cavalli di battaglia’ pronti anche oggi a farci divertire.

Il 3 febbraio è la volta di Giovanni Vernia, che in ‘Sotto il vestito’ mette letteralmente a nudo, fra gag e buona musica, i retroscena umani e personalissimi della sua avventura di attore comico.

Il 15 febbraio vanno in scena l’estro e l’ironia della Rimbamband, ensemble di cinque musicisti in perenne disaccordo armonico tra loro, qui alle prese con il cinema e la sua magia in ‘Note da Oscar’; il 2 e 3 marzo, gli inossidabili Carlo e Giorgio diretti da Paul Kargyokris esplorano a loro modo, e con surreale aderenza scenica, il ritmo frenetico della vita quotidiana in ‘Temporary show. Lo spettacolo più breve del mondo’.

Il 27 e 28 marzo, la sicilianissima Teresa Mannino in ‘Sento la Terra girare’ continua il suo spassoso viaggio nella sua terra d’origine, fra i tesori di una memoria personale e collettiva. Il 14 aprile tocca a Antonio Ornano condurci fra i paradossi e le sfasature umane di ‘Horny’ vero e proprio inno all’incompiutezza emotiva e sentimentale del maschio ‘adulto’ in una società che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo.

Il 20 e 21 aprile torna al Toniolo un vero gigante contemporaneo del nonsense e calembour linguistico, Alessandro Bergonzoni, in un nuovo spettacolo tutto da scoprire; il 4 maggio, la stagione si chiude col botto col nuovo spettacolo di Gioele Dix ‘Vorrei essere figlio di un uomo felice’, monologo personale e spiazzante attorno all’idea della paternità, dietro la bussola simbolica di un’Odissea che tocca lungo il percorso autori molto amati e illuminanti legami con la storia personale e familiare dell’attore.

Per i vecchi abbonati è possibile il rinnovo dell’abbonamento, da giovedì 12 a domenica 22 ottobre, con cambio del posto/turno il 24 ottobre, mentre i nuovi abbonamenti possono essere sottoscritti da giovedì 26 ottobre.

Per ulteriori informazioni: www.culturavenezia.it/toniolo

Biglietteria Teatro Toniolo 041971666