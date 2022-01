Trevigiane/i in palcoscenico con il Teatro di cittadinanza

Arriva anche nel capoluogo della Marca gioiosa il Teatro di cittadinanza di Mattia Berto grazie al progetto La città che si racconta. Promosso dal Teatro Stabile Veneto nel Teatro Mario Del Monaco il laboratorio prevede quattro incontri nei primi due weekend di febbraio (05>06 febbraio e 12>13 febbraio) per un gruppo di quindici partecipanti dai 18 anni in su, insieme al regista, sperimenteranno le tecniche teatrali e costruiranno un’azione site specific. Mattia Berto, attore e regista, per dieci stagioni direttore artistico del Teatrino Groggia di Venezia, un’esperienza di rigenerazione urbana unica nel suo genere, usa da anni il teatro come strumento per raccontare le città e i loro luoghi. Dalle botteghe alle carceri, dalle piazze alle strade, dagli hotel alle case invitando in ogni realtà gli abitanti a ritrovarsi a teatro, tutti insieme per scrivere e creare un’azione performativa che parli del passato, del presente e del futuro dei luoghi vissuti dalla comunità. Negli ultimi anni Berto ha diretto anche alcuni docu-film, dalle isole della laguna alle carceri, dalla strada alle boutique delle eccellenze. Il progetto rappresenta, quindi, l’occasione per i cittadini trevigiani di tutte le età di riflettere e condividere temi legati alla propria città attraverso il linguaggio teatrale. Una nuova modalità di comunicazione che mira a far raccontare Treviso partendo dagli occhi e dalle voci di coloro che la abitano. Per iscriversi cliccare il link https://risorse.teatrostabileveneto.it/teatro-cittadinanza-treviso-berto