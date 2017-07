VENEZIA 74 – CONCORSO

AI WEIWEI – HUMAN FLOW

Germania, Usa, 140’

DARREN ARONOFSKY – MOTHER!

Usa, 120’

Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Ed Harris

GEORGE CLOONEY – SUBURBICON

Usa, 104’

Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Oscar Isaac

GUILLERMO DEL TORO – THE SHAPE OF WATER

Usa, 119’

Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer

ZIAD DOUEIRI – L’INSULTE

Francia, Libano, 110’

Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh, Rita Hayek

ROBERT GUÉDIGUIAN – LA VILLA

Francia, 107’

Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin

ANDREW HAIGH – LEAN ON PETE

Gran Bretagna, 121’

Charlie Plummer, Steve Buscemi, Chloë Sevigny

ABDELLATIF KECHICHE – MEKTOUB, MY LOVE: CANTO UNO

Francia, Italia, 180’

Shain Boumedine, Ophélie Baufle, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Chardard, Hafsia Herzi

KOREEDA HIROKAZU – SANDOME NO SATSUJIN (THE THIRD MURDER)

Giappone, 124’

Fukuyama Masaharu, Yakusho Koji, Hirose Suzu

XAVIER LEGRAND – JUSQU’À LA GARDE

Francia, 90’

Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Saadia Bentaïeb

MANETTI BROS. – AMMORE E MALAVITA

Italia, 133’

Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini, Carlo Buccirosso

SAMUEL MAOZ – FOXTROT

Israele, Germania, Francia, Svizzera, 113’

Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray

MARTIN MCDONAGH – THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Gran Bretagna, 110’

Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, John Hawkes, Peter Dinklage

ANDREA PALLAORO – HANNAH

Italia, Belgio, Francia, 95’

Charlotte Rampling, André Wilms

ALEXANDER PAYNE – DOWNSIZING

Usa, 140’

Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau, Kristen Wiig

VIVIAN QU – JIA NIAN HUA (ANGELS WEAR WHITE)

Cina, Francia, 107’

Wen Qi, Zhou Meijun, Shi Ke, Geng Le, Liu Weiwei, Peng Jing

SEBASTIANO RISO – UNA FAMIGLIA

Italia, 105’

Micaela Ramazzotti, Patrick Bruel

PAUL SCHRADER – FIRST REFORMED

Usa, 108’

Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Cedric Kyles

WARWICK THORNTON – SWEET COUNTRY

Australia, 112’

Sam Neill, Bryan Brown, Hamilton Morris, Thomas M. Wright

PAOLO VIRZÌ – THE LEISURE SEEKER

Italia, 112’

Helen Mirren, Donald Sutherland

FREDERICK WISEMAN – EX LIBRIS. THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Usa, 197′

FUORI CONCORSO

JON ALPERT – CUBA AND THE CAMERAMAN [NON-FICTION]

Usa, 113’

GIANNI AMELIO – CASA D’ALTRI [EVENTI SPECIALI]

Italia, 16’

RITESH BATRA – OUR SOULS AT NIGHT

Usa, 101’

Jane Fonda, Robert Redford

DAVID BATTY – MY GENERATION [NON-FICTION]

Gran Bretagna, 85’

Michael Caine

ANTONIETTA DE LILLO – IL SIGNOR ROTPETER

Italia, 37’

Marina Confalone

ABEL FERRARA – PIAZZA VITTORIO [NON-FICTION]

Italia, 82’

STEPHEN FREARS – VICTORIA & ABDUL

Gran Bretagna, 149’

Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard

WILLIAM FRIEDKIN – THE DEVIL AND FATHER AMORTH [NON-FICTION]

Usa, 68’

RACHID HAMI – LA MÉLODIE

Francia, 102’

Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred, Youssouf Gueye

TAKESHI KITANO – OUTRAGE CODA

Giappone, 104’

Beat Takeshi, Nishida Toshiyuki

JERRY KRAMER – MAKING OF MICHAEL JACKSON’S THRILLER [EVENTI SPECIALI]

Usa, 45’

Michael Jackson

JOHN LANDIS – MICHAEL JACKSON’S THRILLER 3D [EVENTI SPECIALI]

Usa, 14’

Michael Jackson, Ola Ray

FERNANDO LEÓN DE ARANOA – LOVING PABLO

Spagna, Bulgaria, 123’

Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

LUCRECIA MARTEL – ZAMA

Argentina, Brasile, 115’

Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Matheus Nachtergaele, Juan Minujín

DANIEL MCCABE – THIS IS CONGO [NON-FICTION]

Congo, 91’

ERROL MORRIS – WORMWOOD

Usa, 300’

(miniserie tv, sei episodi)

Peter Sarsgaard, Molly Parker, Christian Camargo, Scott Shepherd, Tim Blake Nelson, Bob Balaban

STEPHEN NOMURA SCHIBLE – RYUICHI SAKAMOTO: CODA [NON-FICTION]

Usa, Giappone, 100’

FRANCESCO PATIERNO – DIVA!

Italia, 75’

Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Isabella Ferrari, Carlotta Natoli, Greta Scarano, Anna Foglietta, Michele Riondino

MICHAËL R. ROSKAM – LE FIDÈLE

Belgio, Francia, Paesi Bassi, 130’

Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos

CHRIS SMITH – JIM & ANDY: THE GREAT BEYOND. THE STORY OF JIM CARREY, ANDY KAUFMAN AND TONY CLIFTON [NON-FICTION]

Usa, Canada, 90’

SILVIO SOLDINI – IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE

Italia, Svizzera, 115’

Valeria Golino, Adriano Giannini, Arianna Scommegna, Laura Adriani

JAMES TOBACK – THE PRIVATE LIFE OF A MODERN WOMAN

Usa, 71’

Sienna Miller, Alec Baldwin, Charles Grodin, Colleen Camp, Carl Icahn

GIOVANNI TOTARO – HAPPY WINTER [NON-FICTION]

Italia, 91’

S. CRAIG ZAHLER – BRAWL IN CELL BLOCK 99

Usa, 132’

Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Don Johnson, Udo Kier

ORIZZONTI

MYRSINI ARISTIDOU – APIA (ARIA) (CORTOMETRAGGI)

Cipro, Francia, 13′

con Chryssa Platsatoura, Yannis Stankoglou, Audrey Giacomini, Takis Spyridakis

ALI ASGARI – NAPADID SHODAN (DISAPPEARANCE)

Iran, Qatar, 89′

con Sadaf Asgari, Amir Reza Ranjbaran, Nafiseh Zare, Sahar Sotoodeh

LAURYNAS BAREISA – BY THE POOL (CORTOMETRAGGI)

Lituania , 16’

con Karolina Kildaité, Danas Kavaliauskas, Karolina Maksvityte

GILLES BOURDOS – ESPÈCES MENACÉES

Francia, Belgio, 105’

con Alice Isaaz, Vincent Rottiers, Grégory Gadebois, Suzanne Clément

NANCY BUIRSKI – THE RAPE OF RECY TAYLOR

Usa, 91′

LUCIEN CASTAING-TAYLOR, VERENA PARAVEL – CANIBA

Francia, 90′

CÉLINE DEVAUX – GROS CHAGRIN (CORTOMETRAGGI)

Francia, 15’

SOFIA DJAMA – LES BIENHEUREUX

Francia, Belgio, 102′

con Sami Bouajila, Nadia Kaci, Amine Lansari, Lyna Khoudri

ANNE FONTAINE – MARVIN

Francia, 115′

con Finnegan Oldfield, Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Vincent Macaigne

PABLO GIORGELLI – INVISIBLE

Argentina, Brasile, Uruguay, Germania, 87′

con Mora Arenillas, Mara Bestelli, Diego Cremonesi

COSIMO GOMEZ – BRUTTI E CATTIVI

Italia, Francia , 87′

con Claudio Santamaria, Marco D’Amore, Sara Serraiocco

TZAHI GRAD – HA BEN DOD (THE COUSIN)

Israele, 92′

con Ala Dakka, Tzahi Grad, Osnat Fishman

AMICHAI GREENBERG – HA EDUT (THE TESTAMENT)

Israele, Austria, 91′

con Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg Shamul, Ori Yaniv

VAHID JALILVAND – BEDOUNE TARIKH, BEDOUNE EMZA (NO DATE, NO SIGNATURE)

Iran, 104′

con Amir Agha’ee, Navid Mohammadzadeh, Hediyeh Tehrani, Sa’eed Dakh

ALIREZA KHATAMI – LOS VERSOS DEL OLVIDO

Francia, Germania, Paesi Bassi, Cile, 92′

con Juan Margallo, Tomas Del Estal, Manuel Moron, Itziar Aizpuru

MICHAEL LEONARD, JAMIE HELMER – THE KNIFE SALESMAN (CORTOMETRAGGI)

Australia, 10’

con Syd Brisbane, Dana Miltins

DAMIEN MANIVEL, IGARASHI KOHEI – LA NUIT OÙ J’AI NAGÉ – OYOGISUGITA YORU

Francia, Giappone , 79′

con Kogawa Takara, Kogawa Keiki, Kogawa Takashi, Kogawa Chisato

SALVATORE MEREU – FUTURO PROSSIMO (CORTOMETRAGGI – FUORI CONCORSO)

Italia, 18’

con Rachel Akimbi, Mojo Kuti, Francesco Vesta

JUAN SEBASTIAN MESA BEDOYA – TIERRA MOJADA (CORTOMETRAGGI)

Colombia , 17’

con Yeison García Tascon, Marco Tulio Vásquez Yagarí, Barbara Panchí Saigama

JOÃO PAULO MIRANDA MARÍA – MENINAS FORMICIDA (CORTOMETRAGGI)

Francia, Brasile, 12’

con Amanda Araújo, Tatiana Pinheiro Ribeiro, Bruna Andrade

MANDA NELL EU – LAGI SENANG JAGA SEKANDANG LEMBU (IT’S EASIER TO RAISE CATTLE) (CORTOMETRAGGI)

Malesia, 18’

con Sharifah Aryana Binti Syed Zainal Rashid, Sofia Sabri

SUSANNA NICCHIARELLI – NICO, 1988

Italia, Belgio, 93′

con Tryne Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Sandor Funtek

RICK OSTERMANN – KRIEG

Germania, 93′

con Ulrich Matthes, Barbara Auer

ALESSANDRA PESCETTA – L’OMBRA DELLA SPOSA (CORTOMETRAGGI)

Italia, 11’

con Fabrizio Buttiglieri, Marco Canzoneri, Giuseppe Lo Piccolo, Angela Ribaudo

SORAYOS PRAPAPAN – AWASARN SOUND MAN (DEATH OF THE SOUND MAN) (CORTOMETRAGGI)

Thailandia, Myanmar, 16’

con Chalermrat Kaweewattana, Nattapong Pipattanasub

JASON RAFTOPOULOS – WEST OF SUNSHINE

Australia, 78’

con Damian Hill, Ty Perham, Kat Stewart, Tony Nikolakopoulos, Arthur Angel

ALESSANDRO RAK, IVAN CAPPIELLO, MARINO GUARNIERI, DARIO SANSONE – GATTA CENERENTOLA (ANIMAZIONE)

Italia, 86′

EFTHIMIS KOSEMUND SANIDIS – ASTROMETAL (CORTOMETRAGGI)

Grecia, 15’

con Mihalis Sarantis, Thalia Papacosta, Yiannis Niarros

GABRIEL SANSON, CLYDE GATES – HIMINN OPINN (CORTOMETRAGGI)

Belgio, 19’

con Tristan Tessier, Judith Williquet, Jonathan Pryce

HAFSTEINN GUNNAR SIGURÐSSON – UNDIR TRÉNU (UNDER THE TREE)

Islanda, Danimarca, Polonia, Germania, 89′

con Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir, Sigurður Sigurjónsson, Lára Jóhanna Jónsdóttir

ADRIANO VALERIO – MON AMOUR, MON AMI (CORTOMETRAGGI)

Italia, 15’

EDOARDO WINSPEARE – LA VITA IN COMUNE

Italia, 110′

con Gustavo Caputo, Antonio Carluccio, Claudio Giangreco, Celeste Casciaro

YORGOS ZOIS – 8E EPEIROS (EIGHTH CONTINENT) (CORTOMETRAGGI – FUORI CONCORSO)

Grecia, 11’

con Pavlos Iordanopoulos

CINEMA NEL GIARDINO

DARIO ALBERTINI – MANUEL

Italia, 97’

Andrea Lattanzi, Giulia Elettra Gorietti, Francesca Antonelli, Raffaella Rea

RÄ DI MARTINO – CONTROFIGURA

Italia, Francia, Marocco, Svizzera, 75’

Valeria Golino, Filippo Timi, Corrado Sassi, Nadia Kounda, Younes Bouab

KATE MULLEAVY, LAURA MULLEAVY – WOODSHOCK

USA, 116’

Kirsten Dunst, Pilou Asbaek, Joe Cole, Stephan Duvall

BRUNO OLIVIERO – NATO A CASAL DI PRINCIPE

Italia, Spagna, 96’

Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Donatella Finocchiaro, Lucia Sardo, Antonio Pennarella

MICHELE PLACIDO, ANDREA MOLAIOLI, GIUSEPPE CAPOTONDI – SUBURRA. LA SERIE

Italia, 100’

Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini, Francesco Acquaroli, Filippo Nigro, Claudia Gerini

FRANÇOIS TROUKENS, JEAN-FRANÇOIS HENSGENS – TUEURS

Belgio, Francia, 86’

Olivier Gourmet, Lubna Azabal, Kevin Janssens, Bouli Lanners

BIENNALE COLLEGE – CINEMA

GIORGIO FERRERO – BEAUTIFUL THINGS

Italia, 94’

Van Quattro, Danilo Tribunal, Andrea Pavoni Belli, Vito Mirizzi, Vittoria De Ferrari Sapetto, Andrea Valfrè

MAZEN KHALED – SHAHEED (MARTYR)

Libano, 80’

Carole Abboud, Hamza Mekdad, Rabih Zaher, Mostafa Fahes, Hadi Bou Ayash, Rachad Nasredine

ALENA LODKINA – STRANGE COLOURS

Australia, 85’

Kate Cheel, Daniel P. Jones, Justin Courtin

VENICE VIRTUAL REALITY

NICOLÁS ALCALÁ – MELITA

Usa, 24’

(Animazione)

LAURIE ANDERSON, HUANG HSIN-CHIEN – LA CAMERA INSABBIATA

Usa, 20’

(Animazione)

GABO ARORA – THE LAST GOODBYE

Usa, 20’

(Installation)

LYSANDER ASHTON, LEO WARNER – MY NAME IS PETER STILLMAN

Gran Bretagna, 6’

(Animazione)

MATHIAS CHELEBOURG – ALICE, THE VIRTUAL REALITY PLAY

Francia, 20’

Robin Berry, Josh Jefferies

EUGENE YK CHUNG – ARDEN’S WAKE EXPANDED

Usa, 16’

(Animazione)

NONNY DE LA PEÑA – GREENLAND MELTING

Usa, 11’

GINA KIM – DONGDUCHEON (BLOODLESS)

Corea del Sud, Usa, 12’

URI KRANOT, MICHELLE KRANOT – NOTHING HAPPENS

Danimarca, Francia, 14’

(Animazione)

MI LI – SHI MENG LAO REN (THE DREAM COLLECTOR)

Cina, 11’

(Animazione)

RICHARD MILLS, KIM-LEIGH PONTIN – NEFERTITI

Gran Bretagna, 15’

(Animazione)

RAFAEL PAVÓN, NICOLÁS ALCALÁ – SNATCH VR HEIST EXPERIENCE

Usa, 5’

Rupert Grint, Luke Pasqualino, Lucien Laviscount, Phoebe Dynevor

VENEZIA CLASSICI

MICHELANGELO ANTONIONI – IL DESERTO ROSSO (1964)

Italia, 120’

Monica Vitti, Richard Harris, Carlo Chionetti

BERNARDO BERTOLUCCI – NOVECENTO (1976)

Italia, 317’

Robert De Niro, Gérard Depardieu, Dominique Sanda

CLAUDE CHABROL – L’OEIL DU MALIN (L’OCCHIO DEL MALIGNO, 1962)

Francia, 91’

Jacques Charrier, Stéphane Audran, Walther Reyer

MIKE DE LEON – BATCH ’81 (1982)

Filippine, 108’

Mark Gil, Sandy Andolong, Ward Luarca

GIUSEPPE DE SANTIS – NON C’È PACE TRA GLI ULIVI (1950)

Italia, 107’

Raf Vallone, Lucia Bosé, Folco Lulli

MARCO FERRERI – LA DONNA SCIMMIA (1964)

Italia, 93’

Ugo Tognazzi, Annie Girardot, Achille Majeroni

MILOŠ FORMAN – CERNÝ PETR (L’ASSO DI PICCHE, 1963)

Cecoslovacchia, 89’

Ladislav Jakim, Pavla Martinkova, Jan Vostrcil

JEAN-LUC GODARD – DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS D’ELLE (DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI, 1967)

Francia, 87’

Marina Vlady, Anny Duperey, Roger Montsoret

JEAN GRÉMILLON – DAÏNAH LA MÉTISSE (1932)

Francia, 48’

Charles Vanel, Habib Benglia, Gaston Dubosc

NACER KHEMIR – LES BALISEURS DU DÉSERT (I FIGLI DELLE MILLE E UNA NOTTE, 1984)

Tunisia, Francia, 95’

Nacer Khemir, Soufiane Makni, Noureddine Kasbaoui

ELEM KLIMOV – IDI I SMOTRI (VA’ E VEDI, 1985)

Urss, 143’

Aleksey Kravchenko, Olga Mironova, Liubomiras Laucevicius

JOHN LANDIS – INTO THE NIGHT (TUTTO IN UNA NOTTE, 1985)

Usa, 115’

Jeff Goldblum, Michelle Pfeiffer, Stacey Pickren

KENJI MIZOGUCHI – CHIKAMATSU MONOGATARI (GLI AMANTI CROCIFISSI, 1954)

Giappone, 102’

Kazuo Hasegawa, Kyôko Kagawa, Eitarô Shindô

KENJI MIZOGUCHI – SANSHÔ DAYÛ (L’INTENDENTE SANSHO, 1954)

Giappone, 126’

Kinuyo Tanaka, Yoshiaki Hanayagi, Kyôko Kagawa

YASUJIRÔ OZU – OCHAZUKE NO AJI (IL SAPORE DEL RISO AL TÈ VERDE, 1952)

Giappone, 115’

Shin Saburi, Michiyo Kogure, Kôji Tsuruta

STEVEN SPIELBERG – CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND (INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO, 1977)

Usa, 137’

Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr

JEAN VIGO – ZÉRO DE CONDUITE (1933)

Francia, 20’

RAOUL WALSH – THE REVOLT OF MAMIE STOVER (FEMMINA RIBELLE, 1956)

Usa, 93’

Jane Russell, Richard Egan, Joan Leslie

JAMES WHALE – THE OLD DARK HOUSE (IL CASTELLO MALEDETTO, 1933)

Usa, 72’

Boris Karloff, Melvyn Douglas, Charles Laughton

SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA CRITICA

LUCA BELLINO, SILVIA LUZI – IL CRATERE

Italia, 93’

Sharon Caroccia, Rosario Caroccia

ANNIKA BERG – TEAM HURRICANE

Danimarca, 94′

Eja Penelope Roepstorff, Ida Glitre, Ira Rønnenfelt, Maja Leth Bang, Mathilde Linnea Daugaard, Elise Pedersen, Sara Morling, Zara Munch Bjarnum

MANUEL BILLI – LES FANTÔMES DE LA VEILLE [CORTOMETRAGGI]

Francia, 20’

Olivia Csiky Trnka, Matthieu Favette, Simon Guélat, Vincent Dieutre, Amdi Mansour, Olivier Douaud

FRANCESCO DI LEVA – MALAMÈNTI [CORTOMETRAGGI]

Italia, 13’

Francesco Di Leva, Ciro Petrone, Sergio Rubini, Nicola Di Pinto

ELIO DI PACE – LE VISITE [CORTOMETRAGGI]

Italia, 15’

Enza Lambiase, Francesca Bove, Noemi Guglietta

NATALIA GARAGIOLA – TEMPORADA DE CAZA

Argentina, Usa, Germania, Francia, Qatar, 110’

Lautaro Bettoni, Germa´n Palacios, Boy Olmi, Rita Pauls

RICCARDO GIACCONI – DUE [CORTOMETRAGGI]

Italia, 17′

Silvia Costa

DEBORAH HAYWOOD – PIN CUSHION [FILM DI APERTURA – FUORI CONCORSO]

Regno Unito, 85’

Joanna Scanlan, Lily Newmark, Chanel Cresswell, Bruce Jones, Isy Suttle, Nadine Coyle

LETIZIA LAMARTIRE – PICCOLE ITALIANE [CORTOMETRAGGI]

Italia, 18’

Pier Giorgio Bellocchio, Victoria Silvestro, Maria Stella Cassano, Paola Lavini

BERTRAND MANDICO – LES GARÇONS SAUVAGES

Francia, 110’

Vimala Pons, Diane Rouxel, Mathilde Warnier, Anael Snoek, Pauline Lorillard, Elina Lo¨wenson, Sam Louwyck, Nathalie Richard

DIEGO OLIVARES – VELENO [FILM DI CHIUSURA – FUORI CONCORSO]

Italia, 101′

Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Salvatore Esposito, Nado Paone, Gennaro Di Colandrea, Miriam Candurro, Marianna Robustelli

HLEB PAPOU – IL LEGIONARIO [CORTOMETRAGGI]

Italia, 13’

Germano Gentile, Federico Lima Roque, Francesco Acquaroli

ALAIN PARRONI – ADAVEDE [CORTOMETRAGGI]

Italia, 20’

Valeria Belardelli, Lorenzo Costa, Michela Hickocx

ENRICO PAU – L’ULTIMO MIRACOLO [CORTOMETRAGGIO DI CHIUSURA]

Italia, 20’

Tino Petilli, Mario Faticoni, Francesco Origo, Alessio Medda, Luca Spanu, Riccardo Cau, Barbara Usai, Massimiliano Medda

GIUSEPPE VIGNA – NAUSICAA. L’ALTRA ODISSEA [CORTOMETRAGGIO D’APERTURA]

Italia, 20’

(film di animazione)

HELENA WITTMANN – DRIFT

Germania, 95’

Theresa George, Josefina Gill

KATHARINA WYSS – SARAH JOUE UN LOUP GAROU

Svizzera, Germania, 90’

Loane Balthasar, Michel Voi¨ta, Annina Walt, Sabine Timoteo, Manuela Biedermann

EMRE YEKSAN – KÖRFEZ (THE GULF)

Turchia, Germania, Grecia, 108’

Ulas¸ Tuna Astepe, Ahmet Melih Yilmaz, Serpil Gu¨l, Mu¨fit Kayacan, Merve Dizdar, Damla Ardal, Cem Zeynel Kilic

GIORNATE DEGLI AUTORI

FAOUZI BENSAÏDI – VOLUBILIS

Marocco, Francia, 106′

Mouhcine Malzi, Nadia Kounda

MATTEO BOTRUGNO, DANIELE COLUCCINI – IL CONTAGIO

Italia, 105’

Vinicio Marchioni, Maurizio Tesei, Anna Foglietta, Vincenzo Salemme

ROBIN CAMPILLO – 120 BATTEMENTS PAR MINUTE [PREMIO LUX]

Francia, 144’

Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz, Aloïse Sauvage, Simon Bourgade, Catherine Vinatier, Saadia Bentaieb, Ariel Borenstein

ANNE-RIITTA CICCONE – I’M (ENDLESS LIKE THE SPACE) [PROIEZIONI SPECIALI]

Italia, 112’

Barbora Bobulova, Mathilde Bundschuh

ALESSANDRO D’ALATRI – LA LEGGE DEL NUMERO UNO [EVENTI SPECIALI]

Italia, 26′

Marco Palvetti, Andrea Sartoretti

GIOVANNI DONFRANCESCO – IL RISOLUTO [EVENTI SPECIALI]

Italia, Francia, 159′

SARA FORESTIER – M

Francia, 100’

Sara Forestier, Redouanne Harjane

SAVI GABIZON – GA’AGUA (LONGING)

Israele, 90’

Shai Avivi, Asi Levi

VALESKA GRISEBACH – WESTERN [PREMIO LUX]

Germania, 120’

Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov, Veneta Frangova, Vyara Borisova, Kevin Bashev

JOHNNY HENDRIX HINESTROZA – CANDELARIA

Colombia, Germania, Norvegia, Argentina, 95’

Alden Knight, Veronica Lynn, Manuel Viveros, Philipp Hochmair

NICK HOOKER – AGNELLI [EVENTI SPECIALI]

Usa, 96′

(Documentario)

AMANDA KERNELL – SAMEBLOD – SAMI BLOOD [PREMIO LUX]

Svezia, Danimarca, Norvegia, 110’

Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok, Maj Doris Rimpi, Julius Fleischandrl, Olle Sarri, Hanna Alström, Malin Crépin, Andreas Kundler, Ylva Gustafsson

WILMA LABATE – RACCONTARE VENEZIA [PROIEZIONI SPECIALI]

Italia, Francia, 54’

Silvia D’Amico

JAMES LESTER – GETTING NAKED: A BURLESQUE STORY [EVENTI SPECIALI]

Usa, 85’

Hazel Honeysuckle, Gal Friday

RUTH MADER – LIFE GUIDANCE

Austria, 101′

Fritz Karl, Katharina Lorenz, Florian Teichtmeister, Petra Morzé

VINCENZO MARRA – L’EQUILIBRIO

Italia, 90’

Mimmo Borrelli, Roberto Del Gaudio

SHIRIN NESHAT – LOOKING FOR OUM KULTHUM

Germania, Austria, Italia, 90’

Neda Rahmanian, Yasmin Raeis, Mehdi Moinzadeh

KIM NGUYEN – EYE ON JULIET

Canada, 91’

Joe Cole, Lina El Arabi

ERMANNO OLMI – IL TENTATO SUICIDIO NELL’ADOLESCENZA (T.S. GIOVANILE) [EVENTI SPECIALI]

Italia, 35′

(Documentario)

VALENTINA PEDICINI – DOVE CADONO LE OMBRE

Italia, 95’

Elena Cotta, Federica Rossellini

PENGFEI – MI HUA ZHI WEI (THE TASTE OF RICE FLOWER)

Cina, 102’

Ying Ze, Ye Bule

PEN-EK RATANARUANG – MAI MEE SAMUI SAMRAB TER (SAMUI SONG)

Tailandia, Germania, Norvegia, 108’

Cherman Boonyasak, David Asavanond

CELIA ROWLSON-HALL – #14 (THE [END) OF HISTORY ILLUSION] [MIU MIU WOMEN’S TALES]

Italia, Usa, 13’

Caroline Polachek, Sean Scott, John Scott, Leal Zielinska, Mina Nishimura, Katlyn Addison, Soloist with Ballet West, Christina Jones

CLAUDIO SANTAMARIA – THE MILLIONAIRS [PROIEZIONI SPECIALI]

Italia, 14’

Peppe Servillo, Sabrina Impacciatore

CHLOË SEVIGNY – #13 CARMEN [MIU MIU WOMEN’S TALES]

Italia, Usa, 8’

Carmen Lynch

NATHAN SILVER – THIRST STREET [EVENTI SPECIALI]

Stati Uniti, Francia, 83’

Lindsay Burdge, Damien Bonnard