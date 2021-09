Dal Po e dal Veneto al Cilento; dalla Sardegna alla Puglia e Basilicata e dalla Toscana alla Sicilia per 5 puntate Carlo Cracco farà riscoprire i sapori dell’antica, buona e piena storia cucina italiana.

In ogni episodio, infatti, ciascuno dei sei protagonisti Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea scoprirà una destinazione inedita e mai scontata attraversandola in lungo e in largo a bordo di un mezzo di trasporto sempre diverso di puntata in puntata.

Con loro viaggerà lo chef stellato Carlo Cracco e li guiderà in alcune tra le più belle mete d’Italia per scoprire non solo la cucina più autentica legata al territorio, ma anche persone, storie e luoghi mozzafiato.

Concluso il loro viaggio e tornati a casa, ciascun viaggiatore dovrà mostrare quanto ha appreso preparando una cena perfetta per gli altri membri del Dinner Club utilizzando gli ingredienti, le tecniche e i metodi di cottura scoperti nel territorio.

Una sfida, quindi, anche per lo chef che dovrà affiancare ognuno dei suoi compagni di avventura in cucina con l’obiettivo di condividere un’esperienza unica e divertente, come quella di un viaggio, attraverso una cena in cui il cibo si unisce a risate e confidenze, dove ogni sapore racconta delle storie: quella della cucina, di un viaggio e ovviamente quella dei membri del Dinner Club.