Tutti i vincitori della Biennale Architettura 2018

LE MOTIVAZIONI

I premi della Giuria internazionale sono assegnati con le seguenti motivazioni:

Leone d’Oro per la migliore Partecipazione Nazionale alla Svizzera per una installazione architettonica piacevole e coinvolgente, ma che al contempo affronta le questioni chiave della scala costruttiva nello spazio domestico.

Menzione speciale come Partecipazione Nazionale alla Gran Bretagna per una proposta coraggiosa che utilizza il vuoto per creare uno “spazio libero” destinato a eventi e appropriazioni informali.

Leone d’Oro per il miglior partecipante alla 16. Mostra FREESPACE a Souto Moura – Arquitectos (Eduardo Souto de Moura – Porto, Portogallo) per la precisione nell’accostare due fotografie aeree, rivelando il rapporto essenziale tra l’architettura, il tempo e il luogo. Lo “spazio libero” appare senza essere annunciato, con chiarezza e semplicità.

Leone d’Argento per un promettente giovane partecipante a architecten de vylder vinck taillieu (Jan de Vylder; Inge Vinck; Jo Taillieu – Ghent, Belgio) per un progetto sicuro di sé, in cui la lentezza e l’attesa permettono all’architettura di essere aperta all’attivazione futura.

Menzione speciale al partecipante della 16. Mostra FREESPACE a andramatin (Andra Matin – Giacarta, Indonesia) per un’installazione sensibile che offre un quadro completo che porta a riflettere sui materiali e la forma delle strutture vernacolari tradizionali.

Menzione speciale al partecipante della 16. Mostra FREESPACE a RMA (Rahul Mehrotra; Nondita Correa Mehrotra; Robert Stephens; Payal Patel – Mumbai, India; Boston, USA) per tre progetti che trattano i temi dell’intimità e dell’empatia, attenuando con delicatezza le barriere e le gerarchie sociali.