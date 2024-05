UlisseFest – La festa del viaggio Lonely Planet ad Ancona dal 4 al 7 luglio

Il festival è ideato e organizzato dalla casa editrice EDT, partner di Lonely Planet per l’Italia, in collaborazione con il Comune di Ancona, Ancona Servizi e il Museo Omero. Tra i media partner Radio Capital, DOVE e l’associazione Igers Italia.

Il tema di questa settima edizione è Esplorando l’ignoto. È questo ciò che accade quando ci mettiamo in viaggio. Lo sa l’Ulisse di Dante quando sceglie di rimandare il proprio ritorno a casa per fare nuove esperienze e lo sa chiunque si sia allontanato, spinto dal desiderio di evadere dalla routine, di raccontare mondi nuovi o semplicemente cercare nuove occasioni. Come fece Marco Polo, di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte, o Tiziano Terzani, di cui si celebrano i 20 anni dalla scomparsa. Ma la ricerca dell’ignoto evoca anche il gusto per la sfida, il bisogno di reinventarsi altrove o semplicemente la spinta a partire, qualunque sia la destinazione, per il puro piacere di andare.

Quello di quest’anno sarà più che mai un festival diffuso, capace di abbracciare e coinvolgere con le proprie iniziative molti dei luoghi più vitali del capoluogo marchigiano, dalla nuova Arena sul Mare al Porto Antico alla Mole Vanvitelliana, dai teatri alle piazze, dalle logge alle strade.

Fascino della scoperta, desiderio di guardare lontano, sperimentare, confrontarsi con nuovi scenari: è ciò che il festival proporrà al pubblico di Ancona.

Tra gli ospiti: Alessandro D’Avenia, Vasco Brondi, Malika Ayane, Skin (voce degli Skunk Anansie), Gianluca Gotto, Umberto Galimberti, Edoardo Buffoni, Giovanni Caccamo & Valeria Solarino, Giobbe Covatta & Paola Catella, Pietro Del Soldà con Valerio Corzani & Erica Scherl, Omar Di Felice, Tom Hall, Alex Kerr, Doris Zaccone, Marzio G. Mian, Simone Pieranni, Peppe Servillo, Federico Rampini e Dario Vergassola.

Ad accompagnarci verso il cuore del Festival saranno tre importanti anteprime.

Si inizia il 31 maggio con Alessandro D’Avenia. L’insegnante e scrittore palermitano sarà protagonista di Ulisse, il viaggio e la nostra odissea quotidiana, una riflessione sull’importanza che il viaggio assume nella realizzazione della nostra personalità.

Con Peppe Servillo, il 2 luglio incontreremo la figura carismatica di Tiziano Terzani, il grande giornalista e scrittore del quale ricorrono quest’anno i due decenni dalla scomparsa, autore dell’iconico libro Un indovino mi disse, al quale è ispirato il reading musicale in programma all’Auditorium della Mole.

Il 3 luglio sarà dedicato al cinema. Nell’ambito della programmazione del “Lazzabaretto Cinema” approdano ad Ancona le opere del Banff Mountain Film Festival special edition, con tre proiezioni attraverso le quali viaggeremo verso Stati Uniti, Norvegia e Asia Centrale: tre racconti tra scenari grandiosi, avventure memorabili e imprese all’insegna dell’inclusività.

Il 4 luglio UlisseFest apre ufficialmente alle 19.30 con un evento in Piazza del Plebiscito: sul palco il quintetto guidato da Andrea Pagani con la voce di Giulio Todrani nel concerto jazz dal titolo The Sound of Switzerland offerto alla città da Svizzera Turismo.

Gli incontri.

Ispirato dal nomadismo del viandante, Umberto Galimberti ci spiegherà come nell’età della tecnica l’unica etica percorribile sia proprio quella che si fa carico dell’assenza di uno scopo e di una meta. Solo così è possibile accorgersi della condizione che accomuna l’intera umanità: essere senza frontiera, proprio come il viaggio dell’Ulisse dantesco.

Gianluca Gotto, scrittore, nomade digitale grande viaggiatore, esperto di Asia, dialogherà con Angelo Pittro (direttore Lonely Planet) sul tema di questa edizione: “Esplorando l’ignoto”.

Sul fronte del giornalismo, arriva al festival Federico Rampini, tra i massimi testimoni del nostro tempo. Ci racconterà la speranza per il futuro che viene dall’Africa, le spinte inesauribili rappresentate dagli Stati Uniti e l’importanza di mantenere un dialogo scomodo ma ineludibile con il mondo arabo.

L’ignoto, nella sua dimensione più arida e inospitale, ci sfiderà a gettare lo sguardo oltre le dune ascoltando le esperienze di Carla Perrotti, la ‘signora dei deserti’, la prima donna ad aver attraversato il Téneré nigeriano da sola con i tuareg.

Il passo sarà quello delle lunghe distanze e della ricerca paziente anche nei racconti di Marzio G. Mian, giornalista e scrittore candidato Pulitzer, e del documentarista Alessandro Cosmelli, che si incuneano per seimila chilometri lungo il Volga, nel cuore della Russia profonda.

Volgendo lo sguardo all’Asia, di confini estremi dialogherà Simone Pieranni, autore dei podcast Chora Media Altri Orienti e Fuori da qui che ci condurrà in un suggestivo viaggio attraverso il Sudest asiatico e l’India. Con un balzo oltre mare, poi, raggiungeremo idealmente il Giappone e proveremo a sollevare il velo di mistero che avvolge la sua segreta bellezza con Alex Kerr, scrittore ed esperto del Sol Levante. All’avventura e al fascino che da sempre la pervade sarà dedicato lo spettacolo Apologia dell’avventura di Piero Del Soldà, autore, filosofo e conduttore di Rai Radio3, accompagnato dalle musiche dal vivo di INTERIORS (Valerio Corzani ed Erica Scherl).

Nella dimensione del rischio calcolato e della fatica si muovono, invece, le imprese di Omar Di Felice, ultracyclist impegnato a spostare sempre in avanti il limite dell’avventura pedalando negli spazi sterminati della Mongolia, dell’outback australiano e dei due Poli, con attenzione costante alle problematiche ambientali. A proposito di ironia e di latitudini estreme, ancora, ci muoveremo verso il nord Europa con Ida Montrasio e Anna Brännström, autrici del libro Il pensiero nordico, per scoprire i segreti dell’alchimia scandinava che unisce benessere, tecnologia e scenari naturalistici. Di comicità e arguzia applicate al viaggio, per la precisione attraverso l’Africa, si animerà l’intervento di Giobbe Covatta, attore, scrittore e attivista, e di Paola Catella, sceneggiatrice e co-autrice del libro Il commosso viaggiatore. E poi Dario Vergassola ci porterà con lui in un racconto per chi ama esplorare ma anche per chi ama viaggiare seduto in poltrona.

Trasformando la narrazione in una macchina del tempo, Alberto Toso Fei renderà omaggio a Marco Polo, di cui ricorrono quest’anno i settecento anni dalla morte, e ai grandi esploratori che muovendosi da Venezia sono partiti alla scoperta del mondo e di nuove prospettive commerciali.

In un viaggio nella storia del pensiero in stretto dialogo con la bellezza e la forza della natura ci condurrà Paolo Pecere, docente di storia della filosofia e appassionato di ricognizioni sul pianeta Terra, alla ricerca di una dimensione migliore e più sostenibile di abitare l’unico mondo che abbiamo a disposizione.

Infine, per chiudere il cerchio intorno alla dimensione spirituale di questa edizione di UlisseFest, il viaggio accosterà la poesia con il reading di poesie di viaggio dell’attrice Valeria Solarino con accompagnamento musicale del pianista Giovanni Caccamo e, un incontro tra liriche poetiche, musica e desiderio di scoperta.

Anche quest’anno tornano due appuntamenti che sono un classico di UlisseFest: Il Salotto del mondo, incontro-scontro nel quale alcune destinazioni internazionali giocano a farci innamorare dei loro Paesi, spiegandoci perché, proprio adesso, è il momento giusto per visitarli e Viaggio in Italia, un incontro dove prendono forma le infinite sfumature della bellezza, della storia, del gusto e della cultura della Città di Genova, di Ancona, della regione Basilicata e Toscana, con Tom Hall ,Vice President Lonely Planet. I cammini come esperienza di vita sono il tema dell’incontro Scoprire, incontrare, camminare, con Monica Nanetti, giornalista, autrice, camminatrice, ciclista, Stefano Lorenzi, direttore di Appennino slow e promotore della Via degli Dei, Marco Giovannelli, giornalista e camminatore, direttore di Festival Glocal.

I workshop e i laboratori

L’anima esperienziale del Festival si esprime attraverso numerosi worskhop e laboratori che si svolgeranno in più punti della città.

Torna anche quest’anno la Lonely Planet Academy, ospitata alla Mole Vanvitelliana e grande occasione per ripercorrere e studiare i linguaggi attraverso i quali ogni giorno parliamo di viaggi con i nostri lettori. Le ricerche sul campo degli autori, la conversione delle loro ricerche in guide cartacee, la genesi dei contenuti veicolati sul web e sui social media, la scrittura di un podcast e di un reportage giornalistico, ma anche la produzione video saranno gli argomenti trattati nell’Academy.

E poi ci saranno Truck e sapori gourmet dal Veneto, phototrekking urbani, laboratori di calligrafia giapponese, il cammino di 11 km attraverso la nuova ciclopedonale che unisce Ancona a Portonovo, visite guidate al Museo Omero, realtà museale unica al mondo nell’ambito delle esperienze tattili e sensoriali, una tavola rotonda sul tema del Turismo Accessibile ospitata proprio al Museo Omero e, ancora, la mostra fotografica “Nessuna donna è un’isola” dedicata all’isola di Gozo, e realizzata da Visit Malta, le lezioni di disegno con accompagnamento musicale in collaborazione con Basilicata e un viaggio nei sapori della Toscana, destinazione Best in Travel 2024 Lonely Planet.

Sabato pomeriggio, nei locali del Wine Not crime e ironia saranno l’ingrediente in una sorta di docufiction di Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d’Italia dove Luca Iaccarino, autore e giornalista food, dialogherà con Mary Cacciola, conduttrice di Radio Capital.

Per gli amanti di piante e giardini saranno due gli appuntamenti da non perdere: la passeggiata nell’uliveto di Ancona sul Monte Dago, il sabato mattina, per apprendere le storie legate a questa pianta millenaria accompagnati da Marco Marzano, scrittore, giornalista ed esperto di botanica, e l’incontro Viaggio nei giardini che hanno ispirato alcuni degli scrittori più amati della letteratura mondiale, per scoprire il legame fortissimo tra la grande scrittura e la botanica con il giornalista e viaggiatore Luca Bergamin.





La musica.

Concerti e DJ Set accenderanno con voci e suoni la notti di Ancona nella nuovissima Arena sul Mare. Grazie alla collaborazione con il Comune di Ancona, tutti gli spettacoli avranno biglietti di ingresso a prezzi calmierati.

Si comincia il 4 luglio con Vasco Brondi, che porterà sul palco dell’Arena sul Mare il suo nuovo disco “Un segno di vita”, manifesto di umanità e di empatia, dove suoni e parole del cantautore confermano la voglia inesauribile di uscire dai percorsi più scontati.



Il 5 luglio sarà la volta della Super Taranta: gli artisti più amati della musica del Salento daranno voce a un territorio che fa della sua identità locale un invito globale all’incontro e alla condivisione.

Dopo un breve cambio di palco, intorno alla mezzanotte saliranno in consolle i Dj di “Febbre a ‘90”: il party dedicato al meglio della musica che ha fatto cantare e ballare negli anni Novanta, come nei decenni a seguire, porterà ritmo e leggerezza nell’Arena sospesa tra le stelle e il mare.

Sabato 6 luglio, saranno protagoniste due straordinarie artiste. Alle 21:30 la cantautrice Malika Ayane regalerà ad Ancona uno dei suoi pochi concerti estivi, facendo viaggiare il pubblico con la sua voce unica che ha conquistato tutti, con il suo eclettismo e la sua capacità di spaziare da toni dolci e delicati a quelli più potenti e intensi.

Alle ore 23:30 la consolle sarà affidata a Skin, star internazionale, voce storica degli Skunk Anansie, ma anche icona della moda, attrice, attivista e soprattutto travolgente dj.

Tutto questo sarà UlisseFest: un’occasione per incontrare ospiti italiani e internazionali accomunati dalla grande passione per il viaggio: scrittori, artisti, content creator, fotografi e giornalisti. Per ritrovarsi tra reading e concerti, film, dibattiti e workshop. E allora unitevi alla festa perché si dice che viaggiare, insieme a leggere e ascoltare sia la via più breve per arrivare a sé stessi.

Commenta il Direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro: “In una canzone indimenticabile, Dalla e De Gregori si chiedevano “ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto”. Andranno all’Arena sul Mare, diciamo noi, al Porto Antico di Ancona, ad ascoltare musica, bere qualcosa e ballare sotto le stelle. Anche noi di Lonely Planet ci sentiamo un po’ marinai: approdati nel capoluogo marchigiano, abbiamo ormeggiato il battello di UlisseFest e preparato un programma che è una pacifica invasione della città, visto che sono una quindicina gli spazi coinvolti nella festa del viaggio. Noi, come sempre, ci abbiamo messo molta passione e con i nostri ospiti viaggeremo in Cina e in Giappone, in Russia e in Scandinavia per arrivare fino in Antartide prima di scendere in Sudafrica e nei deserti di Ciad, Bolivia e Niger. Non mancheranno suggestioni sull’Europa: Svizzera, Slovenia, Malta, la Parigi di Proust e la Londra di Virginia Woolf. E poi la nostra Italia: Toscana e Basilicata, Umbria, Genova, il Veneto e Venezia, i cammini lungo la Penisola, il ricordo di Marco Polo e di Tiziano Terzani. Al pubblico che ci segue da anni e agli anconetani che vorranno seguirci da questa edizione, il nostro invito è di partecipare alla festa e accompagnarci in questo nuovo viaggio”.

“Con UlisseFest Ancona conferma la riscoperta della sua vitalità e della sua capacità di accoglienza, espressa attraverso i grandi eventi, che per i cittadini sono stati una piacevole e partecipatissima novità sin dallo scorso anno, con la nuova amministrazione e con un assessorato espressamente dedicato a questo tema – commenta l’Assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio – Con questo cartellone, grazie alla preziosa collaborazione con Lonely Planet, siamo in grado di presentare a livello locale, ma anche nazionale e internazionale, una città che ha gli spazi, le risorse, la creatività e l’entusiasmo necessari per diventare uno snodo importante nel circuito della programmazione nazionale degli eventi. Ringrazio il direttore di Lonely Planet Angelo Pittro e tutto lo staff di UlisseFest, perché in questi mesi con l’Assessore al Turismo Daniele Berardinelli abbiamo lavorato insieme per avere ad Ancona un cartellone di eventi con ospiti di grande importanza, che sicuramente porteranno in città anche molti turisti e visitatori.