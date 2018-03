La sceneggiatura di questo film, scritta del regista e attore Nicolas Bedos e dell’attrice Daria Tillier (coppia nella vita), è nata per esorcizzare le loro paure e le loro ansie: il futuro, la famiglia, diventare adulti, i tradimenti… “A un certo punto ci siamo resi conto di aver creato una vera e propria galleria di personaggi terrificanti!” Quello che ne è venuto fuori è Un Amore sopra le Righe, una storia pungente e acuta che racconta, meglio, affronta di petto 45 anni di vita di una coppia.

“Abbiamo cominciato così – racconta il regista -. Successivamente ci siamo concentrati su una sorta di studio sociologico della coppia, anche prendendo spunto dai nostri amici e dalle nostre famiglie. Come spesso accede in questi casi, il film disegna una linea tra vissuto personale e fantasia“.

Tutto comincia nel 1971, Sarah incontra Victor. Per lei è amore al primo sguardo; lui… impiega un po’ di più a rendersi conto che sarà la Donna della sua vita. E forse senza di lei, Victor non sarebbe mai diventato uno degli scrittori francesi più famosi di tutti i tempi, sempre in viaggio tra una presentazione e l’altra, mentre lei lo aspettava a casa crescendo i due figli.

La storia è narrata da Sarah a un giornalista; la donna gli racconta le vicende amorose e i segreti semi inconfessabili di una coppia, quella di lei e Victor, molto fuori dal comune, sullo sfondo della storia dell’ultimo mezzo secolo.

Passioni e tradimenti in un rapporto di amore e odio per quattro decenni sono messi in scena con un’ottima dose di sfacciataggine, concretezza e soprattutto con vivacità grazie alla costruzione di personaggi accattivanti, attraenti nella loro malinconia.

Raffinato e graffiante lascia l’amaro in bocca perché, come nella vita vera, per sempre non esiste.